La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid

El mercado de fichajes sigue muy parado en España y la mayoría de los clubes está esperando a la época de rebajas: las últimas dos semanas. Aunque la competición empieza a mediados de agosto, la realidad es que todavía muchos clubes están intentando hacerse fuertes en algunas operaciones, pero con el paso de los días toca destensar la cuerda. Es en ese contexto en el que aparecen las cesiones y la oportunidad para algunos clubes, como es el caso de la Real Sociedad. El conjunto donostiarra ha demostrado en los últimos años tener una política de fichajes sana, con cabeza y que encuentra 'gangas' como la de Soler o Guedes hace tan solo un año. Ahora, el club vasco mira hacia el Santiago Bernabéu para tratar de aprovechar la salida de algunos futbolistas que buscan minutos de primer nivel y la exigencia de la Primera División española, pero en un club que aporta calma y con un buen entorno. Es ahí donde aparecen dos nombres: Mastantuono y Gonzalo.

El extremo es un futbolista por el que el Real Madrid pagó 60 millones de euros hace tan solo un año. Mientras el Bayern pagaba 50 por Olise, los blancos trataban de hacer frente al 'boom' Lamine Yamal exagerando el impacto del argentino. Un buen jugador, pero lejos de lo que algunos medios interesados vendieron. Por todo eso, ahora el futbolista espera encontrar acomodo para explotar sus virtudes, porque las tiene, y demostrar en España que sí está preparado para ese primer nivel. Y ahí aparece la Real Sociedad. El equipo de Matarazzo tuvo problemas el curso pasado con algunos suplentes cuando Kubo o Barrenetxea caían lesionados. Y ahí aparece una opción que además puede jugar por dentro, teniendo en cuenta que futbolistas como Brais han abandonado San Sebastián. La cesión es el gran objetivo donostiarra, aunque la operación es complicada.

Por otro lado está Gonzalo García. En estos momentos la Real Sociedad tiene a Oskarsson como delantero centro con el que cuenta porque Karrikarburu no está en los planes de la 26/27. También, lógicamente, está Oyarzabal, campeón del mundo y un futbolista que como 9 ha demostrado ser también de los mejores. Lejos ya de la etiqueta de 'falso 9', el atacante ha demostrado que es un delantero de garantías, pero Matarazzo quiere ampliar perfiles para cuando use al de Eibar de segundo punta.

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Jugando Europa

La Real Sociedad además jugará la Europa League después de conquistar la Copa del Rey, lo que obliga a hacer un esfuerzo mayor en un mercado de fichajes en el que si te quedas corto puedes sufrirlo en una temporada tan larga y con tantas competiciones. Ese es el miedo que tienen de nuevo Villarreal y Betis con la Champions y la propia Real Sociedad con la Europa League.