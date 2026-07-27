Sigue el lío en Italia por la cancelación del fichaje de Andrea Pirlo: dos dimisiones importantes

Las primeras reacciones a la no contratación de Andrea Pirlo como seleccionador de Italia no se han hecho de rogar. Después de que Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana, echara atrás en el último momento la llegada del excentrocampista a la selección por su relación con una casa de apuestas rusa, Fabrizio Romano ha adelantado que Paolo Maldini y Leonardo dimitirán de sus puestos en la organización apenas diez días después de unirse al proyecto.

Los directivos contaban con que Pirlo tomara las riendas de Italia tras quedarse fuera del Mundial por tercera edición consecutiva y, de hecho, era su única opción para el banquillo. Ante la negativa del máximo dirigente, el director técnico y el asesor ponen fin a su efímera etapa de menos de dos semanas en la asociación italiana. Los dos directivos podrían presentar su renuncia en cualquier momento fruto de la decisión del presidente, que descarta definitivamente al exjugador de AC Milan o Juventus como relevo de Gennaro Gattus

Candidatos al banquillo que no gustan en la dirección deportiva

Con Andrea Pirlo fuera de los posibles nuevos seleccionadores, la FIGC comienza a sondear nuevos candidatos para la reconstrucción de la escuadra 'Azzurra'. Roberto Mancini y Antonio Conte encabezan la lista de alternativas con el primero con mayores posibilidades de ser el nuevo entrenador de Italia, aunque Gianluca Di Marzio ha desvelado que el favorito de Maldini sería Thiago Motta, técnico de la Juventus hasta su destitución en marzo de 2025 y con 30 internacionalidades como futbolista.

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Por su parte, la Federación Italiana piensa en otro central histórico de Italia en caso de que finalmente Maldini deje su cargo. Giovanni Malagò estaría tratando de convencer a Giorgio Chiellini para asumir la dirección deportiva de la selección en busca de volver a codearse entre los grandes equipos a nivel intercontinental.