Estas son las cantidades económicas que pide Vinícius para renovar con el Real Madrid

La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre debido a las diferencias económicas entre el futbolista brasileño y el club blanco. Según informa Marca, el delantero habría solicitado 30 millones de euros netos por temporada para ampliar su contrato, una cantidad que la entidad madridista considera demasiado elevada y que ha provocado que las negociaciones queden paralizadas.

El escenario actual no responde a una falta de entendimiento deportivo, ya que ambas partes mantienen su deseo de continuar vinculadas. Vinicius quiere seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid y el club considera al brasileño una de sus grandes estrellas, pero las posturas económicas se encuentran alejadas y ninguno de los dos lados parece dispuesto a modificar sus condiciones.

Vinicius Junior of Real Madrid CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El atacante entiende que su rendimiento, su peso dentro del equipo y su protagonismo en los últimos años deben verse reflejados en su nuevo contrato, mientras que el Real Madrid mantiene una política salarial marcada por la prudencia y no quiere romper sus límites económicos. La negociación, por tanto, queda a la espera de un posible acercamiento entre ambas partes.

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Negociación aún en marcha

A pesar del bloqueo, no existe una ruptura entre Vinicius y el conjunto blanco. La voluntad de ambas partes es seguir juntas, pero será necesario encontrar un punto intermedio para desbloquear una renovación que se ha convertido en uno de los asuntos pendientes de la planificación deportiva del Real Madrid.