Crónica: El Valencia CF abraza las semifinales del COTIF

Valencia CF y CD Castellón llegaron a su último partido de la fase de grupos del COTIF con todo el pescado por vender. Tras la victoria del Elche contra Mauritania, ambos equipos querían apurar sus opciones para llegar a las semifinales. Y el objetivo lo consiguió el Valencia CF, que se clasifica por anotar más goles en el torneo.

El partido comenzó con un homenaje a Javi Colomina Roig, aficionado y “ojeador” asiduo del COTIF. No se pierde un partido desde su clásico espacio junto a la línea de cal, donde ha visto centenares de encuentros del torneo.

El Valencia dominó el encuentro

Conscientes de la importancia del resultado, ambos conjuntos entraron al campo midiendo sus pulsaciones. El juego se basaba en balones largos. En el 8’, el 17 del CD Castellón, Eloi, lo intentó con una internada, aunque su disparo final se fue por el lateral. Y dos minutos después se abrió el marcador. Manuel Patilla controlaba un balón caído del cielo, filtraba un pase de mérito y Alejandro Martínez (23) perforaba la red. Los che golpeaban primero. Desde ese momento, los pupilos de Eugenio Ribera intentaron contemporizar el juego. Enzo Fuster lo intentaba en el 16’ con un tiro desde fuera que era controlado por el portero castellonense. Y en el 19’ llegaba el segundo para los ayer locales. Hugo Romero controlaba el balón en el área rival y se sacaba un disparo que besaba la escuadra. Un tanto de nivel que, por el momento, daba el pase a las semifinales a los suyos. En el 25’ una jugada trenzada entre Santi del Río (22) e Iván Valero finalizó con un testarazo del primero que acabó dando en el palo. Los locales eran mejores sobre el verde. El 22 del Valencia CF es un atacante dinámico, que ha protagonizado acciones de mérito en cada encuentro que ha disputado este año en Els Arcs.

El Valencia anota un gol en el COTIF / Cesar March

En el 34’, el 10 valencianista, Vílchez, lo intentaba desde fuera tras varias combinaciones entre sus compañeros. El partido se fue al descanso con una clara victoria del Valencia CF por 2-0, un resultado justo tras lo visto sobre el césped.

El Castellón lo intentó hasta el final

Tras el paso por el vestuario, los che realizaban tres cambios, por dos de sus rivales. Sin embargo, la dinámica no cambiaba. En el 43’, el 19 valencianista, Manuel Patilla, conectaba un disparo tras un rechace que era repelido por el portero David. La tónica del juego era la misma: los locales controlaban el ritmo sin grandes contratiempos. En el 51’ un centro envenenado del 10 del CD Castellón, Raúl Ruiz, lamió el larguero. Ambos preparadores buscaban piernas nuevas con un aluvión de cambios. En el 59’, Raúl Ruiz convertía una pena máxima a favor del CD Castellón que apretaba el marcador. Todo se ajustaba en la parte final del partido.

En el 73’, el 24 del Valencia CF, Iker, intentó sorprender al arquero del CD Castellón tras hacerse con un rechace y verlo adelantado, pero David se rehízo y alcanzó el balón sin grandes problemas. En el descuento, el árbitro pitó una falta en el borde del área del Valencia CF. Y el disparo final de Eldar fue atajado por el portero local con alguna dificultad. Los de uniforme rosa apretaban con sus últimas fuerzas, pero el marcador se mantuvo. El resultado permite al Valencia CF llegar a las semifinales del COTIF. Está a la espera de rival.

Los jugadores del Valencia y del Castellón disputan el balón en el COTIF / Cesar March

Ficha técnica

Valencia CF

1 – Pablo Molla (13. Manuel García, 41’)

6 – David Albelda (3. Poveda, 68’)

10 – Vílchez

12 – Alcover (7. Domy, 68’)

14 – Enzo Fuster (2. Pablo García, 68’)

15 – Raúl Calabuig

17 – Hugo Romero (8. Nico, 60’)

19 – Manuel Patilla (24. Iker, 60’)

20 – Iván Valero (21. Lucas Morán, 41’)

22 – Santi del Río (11. Jerry, 60’)

23 – Alejandro Martínez (9. Aarón, 41’)

Entrenador: Eugenio Ribera

CD Castellón

1 – Luis (25. David, 41’)

12 – Jordan (22. Forner, 56’)

4 – Gabriel (3. Nico, 56’)

6 – Darius

8 – Joan (21. Mario, 56’)

9 – Marcos (7. Machuca, 56’)

10 – Raúl Ruiz

15 – Miquel

16 – Joseph (18. Eldar, 41’)

17 – Eloi (27. Peter, 56’)

11 – Dani Jiménez (20. Desi, 56’)

Entrenador: Luis Cubedo

Goles: Alejandro Martínez (1-0, 10’), Hugo Romero (2-0, 19’) y Raúl Ruiz (2-1, 59’).

Árbitro: José Manuel López, asistido por Israel Martínez y Adrián Goñi.

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Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l'Alcúdia) ante 3.000 espectadores, correspondiente a la tercera jornada del COTIF.