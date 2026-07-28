¿Cuándo debe intervenir el VAR según la UEFA?

La UEFA ha reiterado que el sistema de videoarbitraje (VAR) sólo debe intervenir en los errores "claros" y "evidentes" de los árbitros durante la temporada 2026-27, tras la reunión de los responsables de arbitraje de las 55 federaciones nacionales de fútbol europeas con los del organismo continental en Nyon (Suiza).

La reunión, a la que también asistió un representante de la International Football Association Board (IFAB), se centró principalmente en los cambios introducidos recientemente en las Reglas del Juego con el objetivo de promover una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las mismas en las competiciones nacionales y continentales.

"El hecho de que las 55 federaciones nacionales y la UEFA hayan acordado unas directrices para lograr un enfoque más coherente en la aplicación de las Reglas de Juego supone un hito importante", afirmó Roberto Rosetti, director de arbitraje de la UEFA.

Para Rosetti, este encuentro ayudará a que los jugadores, los clubes, los aficionados y todas las partes interesadas del fútbol comprendan mejor las decisiones arbitrales. "Para la popularidad del fútbol, es fundamental eliminar cualquier duda del juego y garantizar que las reglas se apliquen con claridad", manifestó.

Hubo un apoyo unánime a las modificaciones del IFAB para la temporada 2026-27, diseñadas para agilizar la reanudación del juego, proteger la integridad del mismo y reducir retrasos innecesarios, al tiempo que se preserva la emoción y la calidad de los partidos.

Este paquete de medidas aborda de forma eficaz las situaciones en las que se pierde tiempo como los saques de puerta, banda, sustituciones y lesiones, garantizando así un mayor tiempo de juego con el balón en juego. Se indicará a los árbitros que apliquen las nuevas reglas de forma estricta y coherente.

Protocolo VAR

Los participantes también coincidieron en la necesidad de adoptar un enfoque más coherente respecto a la intervención de los árbitros asistentes de vídeo (VAR). A raíz de las recientes modificaciones introducidas por el IFAB en el protocolo del VAR, se compartieron instrucciones sobre la interpretación correcta de las situaciones de "identificación errónea", en perfecta consonancia con las explicaciones proporcionadas por el IFAB en su circular número 34.

En términos más generales, se reiteró que, de acuerdo con el protocolo, el VAR solo debe intervenir en situaciones de error "claro y evidente", es decir, cuando una decisión del árbitro es manifiestamente incorrecta o cuando el árbitro ha pasado por alto una jugada clara.

El VAR no está destinado a arbitrar de nuevo el partido sino que constituye un "apoyo esencial" para los árbitros, quienes deben seguir siendo el centro de toda la toma de decisiones. Las revisiones prolongadas y minuciosas suelen ser un síntoma que revela que la decisión sobre el terreno de juego no fue clara y obviamente incorrecta, por lo que deben limitarse.

Por último, los participantes subrayaron la importancia de reforzar el protocolo de cooperación entre los capitanes de los equipos y los árbitros para seguir fomentando un mayor respeto hacia los árbitros. La decisión se basará en el enfoque aplicado con éxito en la Eurocopa de 2024.

La UEFA informó de que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas medidas e iniciativas destinadas a proporcionar una orientación clara y a respaldar la aplicación coherente de las Reglas de Juego y el uso del VAR en todo el fútbol europeo.