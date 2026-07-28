El Elche certifica su liderato ante el ULearn que se despide del COTIF (2-0) .

Misión complicada la que tenía por delante el ULearn ante el Elche CF. Las jugadoras de la academia necesitaban vencer por mínimo de dos goles a las ilicitanas para avanzar de ronda en un encuentro en el que el conjunto franjiverde supo llevarse el gato al agua.

Así fue el partido

Sirvieron los primeros minutos para tantear al rival por parte de los dos equipos. Trataba de instalarse en campo rival el ULearn, con el conjunto ilicitano buscando salir rápido al contragolpe. Precisamente la primera acción de peligro caería del lado franjiverde. En el minuto 4 una internada de Jenifer por banda izquierda la culminaba con un pase atrás que, de manera providencial, cortaba Maca para evitar el remate a placer de la atacante ilicitana. Trataba de reaccionar el ULearn, buscando el desequilibrio y descaro de Laia Pastor. De sus botas saldría el primer tiro de la academia cuando transcurría el minuto 12, marchándose por arriba de la meta defendida por Meren. Volvía a probar fortuna desde larga distancia Rosa Íñiguez, pero el balón acabó en las manos de la guardameta. La necesidad de mínimo dos goles para el ULearn les hacía llevar el peso del partido y de las ocasiones, mientras que el Elche se defendía y buscaba salir al contragolpe.

Sirvieron los primeros minutos para tantear al rival por parte de los dos equipos. / César March

Volvía a tenerla Laia Pastor a la salida de un córner, pero su remate lo blocaba en dos tiempos Vero. No lograba generar peligro el Elche, que se contentaba con el empate que momentáneamente le dejaba como primeras de grupo. Con la tranquilidad clasificatoria, eran las ilicitanas las que jugaban con los tiempos del partido a su parecer, mientras que el ULearn buscaba acelerar el ritmo del partido.

El Elche se contentaba con el empate que momentáneamente le dejaba como primeras de grupo. / César March

Justo antes del descanso tendrían ambos conjuntos la oportunidad de llegar con ventaja al entretiempo. La tuvo a la salida de un córner el ULearn que aprovechó el Elche CF para salir al contragolpe. Se plantó Jenifer cara a cara ante Meren, en lo que fue la más clara del encuentro que se saldó con una gran intervención de la guardameta que mandaba al descanso el encuentro con el 0-0 inicial.

Revolucionó con los cambios Mercedes a su equipo en la segunda mitad. Avisaba tras la reanudación el conjunto ilicitano y tan solo tres minutos después llegaría el primer tanto del encuentro. Laura Castillo conseguía batir a Elia Patiño con un disparo raso que se coló en el fondo de las mallas. El tanto cayó como un jarro de agua fría para el ULearn, consciente de la necesidad de anotar tres goles para clasificar.

Lo intentaba sin éxito el ULearn, que cada vez lo tenía más difícil con el paso de los minutos. Transcurría el minuto 47 cuando el Elche CF sentenciaría el encuentro con el segundo tanto, obra de Noa Sigüenza, aprovechando un rechace. Bajó los brazos tras el gol el ULearn ante un Elche que solo el fuera de juego evitó que la goleada fuese mayor. Gracias a la victoria, el conjunto ilicitano aseguró la primera plaza del grupo y el CDFB Ontinyent clasifica como segundo a las semifinales. Por su parte, el ULearn se despide de esta edición del COTIF Femenino Cañamás Naranja.

Ficha técnica

ULearn FA:

1- Maria Merenciano (13. María Dolores Mayor, 36’)

2- Nerea Benages (14. Ángela Forment, 48’)

3- Patricia Poveda

5- Alejandra Antelo

6- Rosa Íñiguez

7- Laia Pastor

8- Sara Jiménez

11- Macarena Campos. (11. Anna Cantus, 48’)

12 - Sandra Hidalgo (9. Marta Lleó, 31’)

16- María Teresa Morte (18. Jennifer Andrea Orrego, 36’)

15- Aina Martí (10. Lourdes, 36’)

Elche CF:

1- Vero Uríos (13. Elía Patiño, 31’)

2- Andrea García (12. Irene Sola, 31’)

3- Marta Valls

5- Valeria Arroniz (29. Adriana Navarro, 31’)

8- Astrid Alexandra (14. Paula Abad, 31’)

10- María Martí (4. Nuria Gilabert, 39’)

15- Sara Castro (25. Edurne Navarro, 39’)

20- Jenifer Aracil (18. Raquel Martínez, 39’)

21- Elena Más (24. Noa Siguenza, 31’)

22- Diana Villena (28. Lucía Segura, 31’)

26- Inés Arenas (17. Laura Castillo, 31’)

Goles: 1-0, Laura Castillo, 33’; 2-0, Noa Sigüenza, 48’

Árbitra: Carolina Cervera. Asistida por Silvia García y Elisabeth Pérez.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.500 personas.