La IFAB cambia la norma por simulación del caso Embolo y Almirón en el Mundial

La expulsión a Embolo en el partido entre Argentina y Suiza del Mundial ha traído mucha cola en términos de normativa. El futbolista suizo fue sancionado en el encuentro de cuartos de final pese a que la revisión del VAR no iba ligada a su simulación, sino a una confusión de identidad del árbitro que aun así optó por dejar al conjunto europeo con 10 jugadores. La IFAB ha actualizado el reglamento con su trigesimocuarta circular y un detalle importante que certifica que dicha decisión fue errónea, aunque el organismo no lo ha reconocido de forma explícita.

La modificación de la norma recalca que, ante una confusión de identidad por parte del colegiado, solamente "podrá revisar la identidad del infractor" y en ningún caso la acción por la que se sanciona. La asociación explica que en las "decisiones e incidentes revisables se incluyen dos errores que pueden cambiar el transcurso del partido", con una expulsión por doble tarjeta amarilla incorrecta como primer criterio y la confusión de identidad como segundo punto a tener en cuenta.

El caso Almirón

La situación que afrontó Miguel Almirón en el primer partido de Paraguay en el Mundial ante Estados Unidos es similar a la de Embolo frente a Argentina. El futbolista del Atlanta United no fue sancionado en primera instancia por simular y sí a Tim Ream por una supuesta falta, pero tras una revisión por confusión de identidad el árbitro retiró la tarjeta amarilla al defensa estadounidense y se la mostró al futbolista paraguayo.

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"Una confusión de identidad, consistente en que el árbitro muestre una tarjeta amarilla o roja, pero esté sancionando por la infracción en cuestión claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos; la infracción en sí misma no se puede revisar excepto en el contexto de la confusión de identidad", añade la IFAB en el documento donde repasa todos los cambios de reglas de cara al curso 26/27.