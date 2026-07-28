El Intercity vence en su debut a L' Eliana y lo deja todo abierto para la última jornada (1-0).

Debut y victoria para el CF Intercity que tuvo que sudar para batir al CDFB L’Eliana. El conjunto alicantino venció en su primer encuentro en esta edición del COTIF Femenino Cañamás Naranja igualando con tres unidades en la tabla a su rival, que tendrá que esperar a lo que hagan Intercity y l’Alcúdia en la última jornada.

Así fue el partido

Saltó L’Eliana al terreno de juego de Els Arcs queriendo marcar territorio desde el comienzo. No corría ni tan siquiera el primer minuto de juego cuando el club valenciano ya había gozado de dos ocasiones. La primera, en las botas de Ainara, acabó blocando el esférico Carmen Belmonte. A los 40 segundos era Carla Sorribes quien probaba fortuna, pero el disparo de la ‘12’ se marchaba rozando la cepa del poste. Un inicio de partido frenético del CDFB L’Eliana, que servía de serio aviso para el Intercity.

Trataba de reponerse del susto inicial el conjunto alicantino a través de largas posesiones, pero las ocasiones continuaban cayendo del lado de L’Eliana. Ainara volvía a intentarlo desde fuera del área, con un remate que atrapaba sin muchas complicaciones la guardameta rival. El equipo dirigido por Pepe Plá estaba consiguiendo hacerle daño a través del juego por bandas al Intercity, mientras que el equipo dirigido por David Sánchez no encontraba la forma de hincarle el diente a su rival.

Fue a través de balones a la espalda de la defensa cuando el Intercity comenzó a generar ocasiones de peligro. Avisó hasta en dos ocasiones, pero Alba González desbarató las intentonas amarillas. La insistencia de las alicantinas tendría premio en el 14’, cuando el rechace de la propia Alba le cayó en las botas a Ariadna Quintana. La ‘19’ no dudó en golpear anotando el 1-0 con un tanto desde 30 metros de la portería rival.

Debut y victoria para el CF Intercity que tuvo que sudar para batir al CDFB L’Eliana. / César March

Lejos de bajar los brazos L’Eliana volvía a la carga, pero era esta vez Carmen Belmonte quien le negaba la ocasión a Carla Sorribes. No le interesaba el ida y vuelta a un Intercity que mandaba en el electrónico y que buscaba dormir el partido a través de la posesión del balón. Volvía a probar fortuna Ariadna desde lejos tratando de repetir su tanto, pero esta vez el balón se marchaba por encima del travesaño.

Con cambios en ambas formaciones tras el paso por vestuarios L’Eliana buscaba el tanto consciente de que un empate le clasificaba a las semifinales del torneo. La primera ocasión clara de la segunda mitad sería para el Intercity. Mariana llegaba antes al balón ante la salida en falso de Eva García, quedándose escorada y viéndose obligada a jugar atrás para el posterior remate en fallo de Alicia Silvar, L’Eliana por su parte buscaba la igualada a través de disparos lejanos y obligando a Carmen Belmonte a estar atenta para salir a cortar los ataques prometedores del conjunto valenciano.

De un robo en salida de balón llegó la más clara para el conjunto del Camp de Túria. En el 51’ Alicia Cuenca dejaba sola ante la guardameta a Carla Sorribes, pero Carmen se haría grande para negarle el tanto a la atacante de L’Eliana. Las mismas protagonistas volverían a protagonizar una acción idéntica apenas 4 minutos después, volviendo a salir victoriosa del duelo la portera, quien se llevó una patada tras un choque fortuito con la delantera.

Trató de reaccionar el Intercity con dos ocasiones de manera consecutiva, pero los tiros de Alejandría primero e Iria después se toparon con dos grandes intervenciones de Eva, que mantenía a su equipo en el partido. Lo intentó L’Eliana en los minutos finales, volcándose en ataque pero siendo incapaz de anotar el tanto que le diese el pase a semifinales. Con la victoria del Intercity, quedará todo por decidir en la última jornada.

Ficha técnica

CF Intercity:

1- Carmen Belmonte

20- Claudia Hernández (16- Iria Conejero 31’)

22- Silvia Herrero (17- María Moncho 41’)

8- Iratxe Llata (9- María Martos 48’)

5- Ángela Moncho (10- Mariana Díaz 31’)

7- Eva Ortiz (11- Elizabeth Aznar 41’)

4- Yolanda José (3- Cristina Torregrosa 31’)

21- Alicia Silvar (14- Alejandría Carys 41’)

19- Ariadna Quintana (12- Nuria Ferrer 48’)

24- Ángela Brau (23- Valentina Almansa 48’)

15- Marina Llopis (6- Yenifer Sánchez 31’)

CDFB L’Eliana:

25- Alba González (1- Eva García 31’)

10- Kristina (6- Carmen Gómez 31’ (7- Ainhoa Afán 43’))

16- Iria Silvia

18- Ainara Castellano

3- Alicia Cuenca

21- Nerea González (19- Daniela Roig 40’)

23- Marta González

27- Lucia Fernández (4- Andrea Piquer 31’)

28- Irene Ribera

11- Alejandra Ortiz

12- Carla Sorribes

Goles: 1-0 Ariadna 15’

Árbitra: Daniela Dobón Ramírez. Asistida por Lucía Torremocha Gómez y Gaby Alex Briles.

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