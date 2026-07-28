El Levante UD pasa a las semifinales del COTIF (0-2) y se enfrentará a Mauritania

Sorriso EC y Levante UD llegaron al último partido de la fase de grupos con todo por decidir. La previa del partido tenía una lectura clara: el que ganaba pasaba a semifinales, aunque al Levante UD también le valía el empate. El conjunto granota venció por 0-2 y se mostró más contundente en las áreas.

Las semifinales quedan perfiladas con los enfrentamientos entre el Levante UD y Mauritania; mientras Marruecos se enfrentará al Valencia CF. El primer encuentro será el martes 28 a las 20:30 horas y el segundo a las 22:45 horas.

Sorriso EC y Levante UD llegaron al último partido de la fase de grupos con todo por decidir. / César March

Así fue el partido

Los de uniforme azulgrana entraron más activos al césped y en el primer minuto una falta lateral fue despejada con los puños por el arquero brasileño. Los locales, ataviados con elástica amarilla y pantalón verde, no le perdían la cara al partido e intentaban sacudirse el domino granota apostando por transiciones rápidas. El ritmo del partido era pausado, ya que ninguno de los contendientes quería cometer fallos.

En el 12’ el 9 levantinista -Andrei- no alcanzó a rematar un buen pase largo lanzado desde su defensa y el rechace posterior se diluyó en el mar de piernas de la defensa brasileña. Cinco minutos después, en el 17’, Andrei de nuevo no llegó a embocar otro centro. El encuentro entraba en una fase donde el Levante UD tocaba y tocaba y sus rivales se encerraban. Eran minutos sin grandes contratiempos. Hasta que en el 40’ Andrei la volvió a tener con un control en el área brasileña, que antecedió a un tiro que se fue cruzado. Era la mejor ocasión de los suyos.

Los dos equipos enfilaron los vestuarios con tablas en el marcador. / César March

Los dos equipos enfilaron los vestuarios con tablas en el marcador. Todo estaba por decidir. El preparador levantinista -Jesús Bernal- cambió a todos los jugadores de campo. En el otro lado, solamente se decretaba un cambio en ataque: el 11 -Indio- sustituía a Joao Pedro (9). El guion se mantenía igual, con los visitantes intentando dormir el ritmo a través el control del esférico y los brasileños esperando en su campo, con alguna entrada subida de tono.

En el 47’ un robo de Saúl acababa en las botas de Manuel y su disparo final se iba alto. El flanco izquierdo del levante capitalizaba el juego en ataque, pero los atacantes no lograban afinar su puntería. Eran momentos donde Manuel -con el dorsal 16 en la espalda- se mostraba como el pelotero más voluntarioso de los suyos, participando casi en cada jugada de ataque.

En el 55’ el 17 del Levante -Aaron- tuvo una oportunidad de oro, pero su disparo se perdió por el lateral tras dar en el palo y ser rechazado después por el portero rival. Un minuto después, el mismo pelotero granota pedía penalti tras una caída muy dudosa en el área brasileña. Y en el 57 un centro suyo no encontró rematador claro. Los de uniforme azulgrana llamaba a cuarteles y comenzaban a asediar a sus contrincantes, aunque el electrónico no se movía. Poco a poco, las revoluciones de la cita se incrementaban.

En el 66’ el 20 brasileiro -Vini- asomaba en ataque. Y el el 67’ llegaba el primer tanto del partido. Alejandro se marcaba una galopada desde la derecha aprovechando un balón rebotado de un contrario y cruzaba el balón a la red.

El tanto daba aire al Levante, que volvía a mandar y aparecer en campo contrario, con Manuel y Aaron como estiletes en ataque. En el 70’ el 6 brasileño -Pietro Teles- lo intentaba de lejos sin fortuna. Era un espejismo. En el 72’ Guti marcaba el segundo para los valencianos, tras un buen centro de Aaron. Era un resultado justo visto lo visto sobre el verde.

En el 75 el ocho brasileño aparecía en el partido tras un pase desde la derecha, pero no logró rematar en el área por centímetros. En el 78’ el preparador Gustavo Ferreira decretaba cinco cambios para premiar a algunos jugadores con minutos sobre el verde. En el 81’ una falta lanzada por un pelotero granota fue respondida con una palomita por Luis Gustavo.

Ficha técnica

Sorriso EC:

12- Luis Gustavo Correia

2- Danilo Alexanders (22. Álex Indio, 63’)

3- Bailo

6- Pietro Teles

8- Riquelme (16. Ebiazar, 78’)

9- Joao Pedro (11. Indio, 41’)

10- Fegujem (7. Nazzari, 78’)

14- Lucas Menegon (19. Luis, 78’)

15- Marcos (25. Luizinho, 78’)

21- Brayan (20. Vini, 63’)

26- Gustavo

Entrenador: Gustavo Ferreira

Levante UD:

1- Ihor

2- Siriki (24. Joan, 41’)

3- Zadig (7. Alejandro, 41’)

4- Mario (5. Belda, 41’)

9- Andrei (16. Manuel, 41’)

11- Asier (17. Aaron, 41’)

12-Laroche (8. Unai, 41’)

14- Párraga (21. Saúl, 41’)

18- Soria (10. Guti, 41’)

22- Hugo (15. Pablo)

23- Morell (6. Adam, 41’)

Entrenador: Jesús Bernal

Goles: Alejandro (0-1), 67’; Guti (0-2), 72’

Árbitro: Pablo González. Asistido por Mario Cabrera y Eric Tomas. Amonestó a Baiao (26’) en el Sorisso FC y a Hugo (35’) en el Levante UD.

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