La “Ley Vinicius” se queda en el cajón

La nueva temporada de La Liga llegará con varias directrices arbitrales que están destinadas agilizar el juego y reducir las pérdidas de tiempo, aunque una de las medidas que más expectación había generado finalmente no verá la luz. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha decidido que no se va a implantar la conocida “ley Vinicius”, por lo que los jugadores no serán expulsados por taparse la boca mientras hablan sobre el césped.

La posibilidad había surgido tras algunas iniciativas impulsadas en otros países para aumentar la transparencia en las conversaciones entre futbolistas y árbitros. Sin embargo, el fútbol español seguirá la misma línea marcada por la UEFA, que no contempla castigos por este gesto.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre una norma que había sido vinculada en numerosas ocasiones con Vinicius Júnior debido a diversos episodios protagonizados por el jugador del Real Madrid durante las últimas temporadas.

Alberola Rojas arbitrando un encuentro / EFE

Cruzada contra las pérdidas de tiempo

Más allá de la denominada “Ley Vinicius”, la principal preocupación del CTA para el nuevo curso será combatir las interrupciones innecesarias y aumentar el tiempo real de juego.

Entre las novedades conocidas hasta ahora destaca la obligación de que los futbolistas sustituidos abandonen el terreno de juego en un máximo de diez segundos. En caso de incumplir este plazo, el jugador que debe entrar tendrá que esperar hasta la siguiente interrupción del encuentro, siempre después de que haya pasado al menos un minuto.

Además, los árbitros recibirán instrucciones estos días para controlar con mayor rigor los tiempos empleados en los saques de banda, las sustituciones y las asistencias médicas dentro del campo, con el objetivo de evitar pérdidas de tiempo.

Le Normand,atendido por los médicos en la Champions League / Europa Press

El ojo puesto en los porteros y en el VAR

Otra de las cuestiones tratadas durante la preparación arbitral ha sido el control de las lesiones fingidas o exageradas de los guardametas. El CTA ha trasladado a la IFAB la posibilidad de introducir sanciones temporales para estos casos, aunque la medida todavía no cuenta con aprobación y, por tanto, no se aplicará en LaLiga esta temporada, pero no se descarta para la próxima.

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Los porteros tendrán que agilizar la puesta en juego del balón tras cogerlo. / Bernat Armangue / AP

Por otro lado, el VAR mantendrá su filosofía actual de actuación. Los colegiados seguirán recibiendo la instrucción de intervenir únicamente en errores claros y evidentes, evitando el denominado “re-arbitraje” de las acciones y reduciendo las revisiones que puedan generar interrupciones excesivas en el juego.