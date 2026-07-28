Marc Cucurella cumple su promesa y ya tiene nuevo tatuaje

Teñirse el pelo, dejarse barba o hacerse tatuajes son algunas de las promesas que los jugadores de la selección española se atrevieron a decir en caso de ganar el Campeonato del Mundo. La más loca fue la de Marc Cucurella, quien dijo que se animaría a tatuarse la cara del seleccionador Luis De la Fuente en caso de que España se alzase con el triunfo.

La promesa viene de antes del inicio del mundial, cuando el lateral izquierdo pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope con Juanma Castaño. “Me pondría en pequeñito un tatuaje”, empezaba diciendo Cucurella. “¿Qué pondría en el tatuaje?”, preguntaba el periodista. A lo que el jugador respondió: “A Luis De la Fuente, la cara. Creo que es un buen recuerdo”, dijo entre risas.

Marc Cucurella celebra la victoria. / EFE

Cucurella no falla a su palabra

España bordó en Nueva York la segunda estrella en el pecho tras imponerse a Argentina por 1-0, por lo que Marc Cucurella ha sido el primero de los integrantes de la convocatoria en cumplir con su promesa. El nuevo jugador del Real Madrid ha elegido el brazo izquierdo para estampar en su piel un recuerdo para la historia. Como prometió, en el dibujo sale el seleccionador español Luis De la Fuente sujetando la Copa del Mundo.

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Cabe recordar que Cucurella también fue un hombre de palabra durante la pasada Eurocopa lograda en el Estadio Olímpico de Berlín. El lateral se tiñó de rojo el pelo tras vencer por 2-1 en la final a Inglaterra.