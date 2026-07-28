Los motivos de Messi a su ‘no’ a la selección española

La final del mundial entre España y Argentina puede haber sido el último partido de Leo Messi con la albiceleste. En una entrevista que dio el rosarino hace cinco meses en el pódcast “Miro de Atrás”, salió a la palestra el interés que tuvo el combinado español en convencer al ‘10’ cuando este todavía era juvenil del Barça. Ahora, sus declaraciones han tomado fuerza después del enfrentamiento mundialista entre ambos.

En la charla junto a ‘Patón’ Guzmán y Gonzalo Iglesias, Messi explicó la situación de cuando todavía se encontraba en la cantera de La Masía. “En un momento me llegó y me insinuaron, que es normal. Estaba la posibilidad, pero el deseo siempre estuvo en Argentina”, se sinceró el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Leo Messi durante su etapa en juveniles / FC Barcelona

Según cuenta La Nación, el padre de Leo tuvo que tranquilizar a la selección argentina para asegurar la presencia de su hijo y su elección por la albiceleste. Durante la entrevista, Messi recordó su etapa en juveniles, definiéndose asimismo como un “chico normal” que disfrutaba de las pequeñas cosas y de la vida cotidiana en su barrio.

El peso de la tricampeona

Antes de la reciente edición del mundial, Messi hizo hincapié en la exigencia que conlleva representar a la selección sudamericana en los torneos más importantes. En la charla, Leo destacó especialmente la tensión existente durante el mundial de Catar 2022, donde su equipo comenzó cayendo derrotado por la selección de Arabia Saudí.

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Messi levantando la Copa del Mundo de Catar 2022 / Friedemann Vogel

Ahora, tras hincar la rodilla en la final contra España, el argentino se encuentra de vacaciones descansando de cara a la próxima temporada, en la que volverá a defender los colores del Inter de Miami. De momento, el astro argentino no ha ofrecido ninguna declaración sobre si colgará las botas con la albiceleste como ya ha hecho su compañero Nicolás Otamendi.