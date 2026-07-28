Oficial: Hugo Guillamón vuelve a España
El exvalencianista firma con el Sporting de Gijón hastra 2028
Hugo Guillamón ya es nuevo jugador del Sporting de Gijón hasta 2028. A sus 26 años y tras su marcha una temporada a Croacia, concretamente al HNK Hajduk Split, vuelve a España, esta vez a segunda división. Liderará el mediocampo del técnico Nicolás Larcamón. Ya es la quinta incorporación del equipo rojiblanco que sueña con confeccionar una plantilla para volver a la máxima categoría.
El Valencia conservaba el 50% de los derechos de una futura venta pero el exvalencianista firmará por el Sporting como agente libre, tras rescindir con los croata.
Hasta ahora, y con la salida del delantero Dubasin a Osasuna, es el fichaje más mediático por su experiencia en el Valencia durante seis campañas. El donostiarra firma por dos temporadas más otra opcional. Guillamón llegó sobre las 10 de la mañana al Aeropuerto de Asturias, se trasladó al hotel en Gijón y, después, se sometió a las pertinentes pruebas médicas y físicas.
En el anuncio ha aparecido Luis Enrique, tras aquella convocatoria que lo llevó al Mundial de 2022. "No existe mejor presentación", dice el nuevo jugador rojiblanco. En el equipo croata tan solo pudo disputar 26 encuentros. Ahora, busca un nuevo desafío en España para conseguir tener más protagonismo.
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