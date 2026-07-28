Oficial: Italia tiene nuevo seleccionador

Roberto Mancini será el nuevo seleccionador italino, según ha anunciado el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, tras la crisis después de que se conociera que, Andrea Pirlo, tenía relación con una empresa rusa de apuestas. Con ello, Claudio Ranieri será el director técnico de la selección, ya que Paolo Maldini dimitió 15 días después de su nombramiento.

"El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección Italiana fuera Roberto Mancini", ha declarado Malagò en una rueda de prensa. El nuevo técnico, ya cogió a Italia en varias etapas. La primera, desde 2018 a 2021, siendo uno de los responsables de la victoria ante Inglaterra en penalti para conseguir la Eurocopa en 2021. Además, estuvo en la derrota en la repesca del Mundial ante Macedonia del Norte (0-1).

En la segunda etapa, solo pudo dirigir a Italia en la Nations League, cayeron en semifinales (2-1) ante España con un gol de Joselu en el minuto 88. Después quedó en tercer lugar tras vencer a Holanda en penaltis.

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Su elección se produce después de la crisis que ha suscitado el impedimiento de que Andrea Pirlo sea seleccionador por su trabajo como representante de una casa de apuestas rusas. Malagò declaró que ni él ni Maldini conocían el trabajo de Pirlo. Ahora, Italia inicia un proyecto con caras nuevas mirando hacia el futuro, ya que en las últimas tres ediciones no ha podido estar en el Mundial, pero lo más inminente será la Nations League que comienza este curso.