Oficial: Julio Díaz, nuevo jugador del Sevilla FC

El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Julio Díaz hasta 2031. El ex del Atlético de Madrid deja el club tras toda una vida en las categorías inferior, hasta el punto de que la pasada campaña terminó debutando con el primer equipo.

El trapaso se cierra por 1 millón de euros fijos más unos 500.000€ en variables por el 50%. El conjunto colchonero tendrá una opción de recompra de 2,5 millones de euros durante los próximos tres mercados. El joven de 21 años lo tenía todo acordado para incorporarse al Levante y paró todo tras entrar los hispalenses a por él.

El futbolista ha llegado a la capital andaluza este mismo martes, 28 de julio, a primera hora y tras pasar las pertinentes pruebas médicas y físicas se ha hecho oficial. De esta manera, Julio Díaz sale por primera vez del Atlético tras dos temporadas en el Atlético Madrileño en las que ha disputado un total de 58 partidos, ha anotado 2 goles y ha dado 4 asistencias.

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Además, llega para jugar por el lateral izquierda, pero también puede jugar de extremo si Luis García Plaza lo requiere. Debutó en primera ante el Oviedo, 90 minutos, frente al Sevilla e incluso dio una asistencia, contra el Elche volvió a asistir, y por último, ante el Valencia con derrota (0-2).