OFICIAL: Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia hasta 2030

Zinedine Zidane ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Francia. La Federación Francesa de Fútbol ha confirmado este martes el nombramiento del exentrenador del Real Madrid, que firma un contrato hasta el Mundial de 2030. Tras varios años alejado de los banquillos, el francés inicia una nueva etapa en la que dirigirá por primera vez a una selección absoluta.

La llegada de Zidane pone fin a una de las etapas más exitosas de la historia del combinado francés. Didier Deschamps deja el cargo después de más de una década al frente del equipo nacional, un periodo en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones 2021, además de alcanzar la final del Mundial de Catar 2022.

El relevo tras un Mundial frustrante

La decisión de apostar por Zidane llega después del Mundial 2026. Francia volvió a situarse entre las mejores selecciones del torneo, aunque cayó eliminada en semifinales frente a España. Posteriormente tampoco pudo cerrar el campeonato con una victoria y perdió el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra, poniendo así punto final a la era Deschamps.

Una leyenda del fútbol francés

Pocos futbolistas representan mejor la historia de Francia que Zinedine Zidane. Como jugador disputó 108 encuentros con la selección absoluta y marcó 31 goles, liderando a su país hacia la conquista del Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Además, fue elegido Balón de Oro en 1998 y dejó una huella imborrable en clubes como la Juventus y el Real Madrid, donde protagonizó una de las carreras más brillantes del fútbol europeo.

Un entrenador de éxito inmediato

Su trayectoria en los banquillos tampoco dejó indiferente a nadie. Zidane dirigió al Real Madrid entre 2016 y 2018 y posteriormente entre 2019 y 2021, conquistando tres Ligas de Campeones consecutivas, dos títulos de LaLiga, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Desde su salida del conjunto blanco había rechazado varias propuestas a la espera de un proyecto que realmente le ilusionara.

"Era lo único que quería"

Durante su presentación, Zidane reconoció que nunca perdió de vista el banquillo de la selección francesa. "La selección francesa es lo único que quería hacer", aseguró el nuevo seleccionador, que también agradeció la confianza depositada por la Federación y mostró su ilusión por comenzar un nuevo ciclo con el objetivo de volver a conquistar un gran torneo internacional.

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Con contrato hasta 2030, Zidane tendrá ahora la responsabilidad de devolver a Francia a lo más alto del fútbol mundial. Después de triunfar como jugador y como entrenador de clubes, el reto de dirigir a su país supone el último gran desafío de una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol.