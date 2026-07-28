El primer torneo de España de “Omegaball” se disputó en La Nucía

El pasado fin de semana “La Nucía, Ciudad del Deporte” acogió el I National Summit Omegaball España, una innovadora modalidad deportiva futbolística, donde compiten tres equipos a la vez. La competición se desarrolló el pasado sábado en el campo de césped natural del Mini Estadi, que se adaptó dibujando un campo de fútbol redondo con tres porterías y en que compitieron seis equipos nacionales e internacionales durante toda la jornada que duró el torneo.

Este torneo “Omegaball” finalizó con la entrega de trofeos que contó con la presencia de Raúl Martínez, director de Omegaball Spain y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

Competición

La competición se disputó el pasado sábado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, con una intensa jornada que comenzó por la mañana con la fase de grupos y a lo largo del día se fueron realizando las fases eliminatorias y finales en las dos categorías: plata y oro.

En cada partido se enfrentan 3 equipos en tres tiempos de 13 minutos. Cada equipo cuenta con 5 jugadores y los cambios son ilimitados. Cada equipo ataca a dos porterías y defiende una.

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Omegaball

Omegaball revoluciona el fútbol tradicional con un formato único: tres equipos compiten simultáneamente en un campo circular con tres porterías, generando un juego dinámico, estratégico y espectacular que ofrece una experiencia completamente diferente tanto para los jugadores como para el público. En cada partido se enfrentan 3 equipos en tres tiempos de 13 minutos. Cada equipo cuenta con 5 jugadores y los cambios son ilimitados. Cada equipo ataca a dos porterías y defiende una.