Rafa Mir, un problema sin resolver para el Sevilla

Rafa Mir sigue sin resolver su futuro. La posibilidad de que Las Palmas pudiera convertirse en una alternativa para el delantero del Sevilla quedó en entredicho después de que, tras conocerse una supuesta reunión entre ambas partes en un hotel de Estepona, los agentes del futbolista negaran la existencia de dicho encuentro, tal y como ha confirmado Estadio Deportivo.

La información inicial apuntaba a un contacto entre el atacante y el conjunto canario para valorar una posible incorporación a su proyecto en Segunda División. La noticia generó movimiento alrededor de un jugador que continúa buscando una salida de Nervión, pero desde el entorno del futbolista se apresuraron a desmentir que esa reunión hubiera tenido lugar, y alegan que fue a visitar un amigo y en ningún caso a negociar su traspaso.

Rafa Mir en un partido con el Elche / EFE

Una salida que vuelve a complicarse

El episodio vuelve a dejar a Rafa Mir en una situación incómoda. El delantero regresó al Sevilla tras su cesión en el Elche, pero no entra en los planes del club hispalense, que trabaja para encontrar una solución que permita liberar una ficha y desbloquear la planificación deportiva.

Las Palmas aparecía como una opción dentro del mercado, especialmente por el conocimiento que existe del jugador tras su anterior etapa en el conjunto amarillo. Sin embargo, la supuesta vía de escape pierde fuerza después del desmentido de sus representantes.

Rafa Mir con el Sevilla / SEVILLA FC

El Sevilla sigue esperando una solución

Mientras tanto, Rafa Mir continúa pendiente de encontrar un destino que permita cerrar su etapa en el Sánchez-Pizjuán. El atacante mantiene contrato con el Sevilla y la entidad andaluza necesita resolver cuanto antes la situación de un futbolista que se ha convertido en una de las salidas pendientes del verano.

A la falta de protagonismo deportivo en las últimas temporadas se suma ahora un contexto extradeportivo que tampoco ayuda a despejar su futuro. La situación judicial que rodea al delantero, pendiente todavía de recurso, añade una nueva dificultad a la hora de encontrar una salida.

Rafa Mir en el Valencia CF / Redacción SD

El mercado extranjero era una de las alternativas que manejaba tanto el club como el jugador para encontrar destino. La opción de salir fuera de España se había planteado como una posibilidad para desbloquear su futuro, con diferentes ligas internacionales como una vía a explorar ante la dificultad de encontrar sitio en LaLiga.

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La filtración de la supuesta reunión con Las Palmas parecía abrir una nueva puerta, pero el propio entorno del jugador se ha encargado de cerrarla. Por ahora, Mir sigue sin una solución encima de la mesa y con el mercado avanzando en busca de una salida.