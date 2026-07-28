El Rayo Vallecano se queda sin estadio a menos de un mes del inicio de LaLiga

El Rayo Vallecano no podrá comenzar la temporada 2026/27 en el Estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la suspensión cautelar de la concesión del recinto al club franjirrojo después de que una auditoría detectara graves deficiencias en materia de seguridad, mantenimiento y cumplimiento normativo. La medida permitirá iniciar de forma inmediata unas obras de carácter urgente en el estadio.

Según ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, el informe elaborado por los técnicos revela una situación que no garantiza la seguridad de los aficionados ni del personal que acude al recinto. La auditoría señala importantes carencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y otros elementos esenciales, además de deficiencias higiénico-sanitarias y una falta de documentación obligatoria sobre el mantenimiento de las instalaciones.

El Rayo deberá buscar un estadio provisional

Como consecuencia de esta decisión, el Rayo Vallecano no podrá disputar sus primeros encuentros como local en Vallecas. Será el propio club quien deba proponer un estadio alternativo a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol, organismos que ya han sido informados de la situación. La Comunidad de Madrid estima que las obras podrían prolongarse entre dos y seis meses, aunque por el momento no existe una fecha definitiva para el regreso del equipo a su estadio.

Una auditoría destapa el deterioro del estadio

El origen de la medida se encuentra en una auditoría realizada con vistas a la futura reforma integral de Vallecas. El informe concluye que el recinto presenta una situación de obsolescencia generalizada y un importante incumplimiento de las obligaciones de conservación que correspondían al club como concesionario. Entre las incidencias detectadas figuran instalaciones fuera de normativa, equipamientos que han superado su vida útil y deficiencias que, según la Comunidad de Madrid, impedían garantizar el correcto funcionamiento del estadio.

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La remodelación ya estaba sobre la mesa

La decisión llega apenas unos días después de que la Comunidad de Madrid presentara el proyecto de reforma integral de Vallecas, una actuación valorada en unos 60 millones de euros que contempla ampliar el aforo hasta superar los 18.500 espectadores, construir una nueva grada y modernizar completamente el recinto. Sin embargo, el deterioro detectado por la auditoría ha obligado a adelantar una intervención de urgencia, dejando al Rayo sin su estadio cuando resta menos de un mes para el comienzo de LaLiga.