El Rayo Vallecano se queda sin estadio a menos de un mes del inicio de LaLiga
La Comunidad de Madrid suspende cautelarmente la concesión de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad
El conjunto franjirrojo deberá buscar un estadio alternativo mientras se ejecutan unas obras de urgencia que podrían prolongarse entre dos y seis meses
El Rayo Vallecano no podrá comenzar la temporada 2026/27 en el Estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la suspensión cautelar de la concesión del recinto al club franjirrojo después de que una auditoría detectara graves deficiencias en materia de seguridad, mantenimiento y cumplimiento normativo. La medida permitirá iniciar de forma inmediata unas obras de carácter urgente en el estadio.
Según ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, el informe elaborado por los técnicos revela una situación que no garantiza la seguridad de los aficionados ni del personal que acude al recinto. La auditoría señala importantes carencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y otros elementos esenciales, además de deficiencias higiénico-sanitarias y una falta de documentación obligatoria sobre el mantenimiento de las instalaciones.
El Rayo deberá buscar un estadio provisional
Como consecuencia de esta decisión, el Rayo Vallecano no podrá disputar sus primeros encuentros como local en Vallecas. Será el propio club quien deba proponer un estadio alternativo a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol, organismos que ya han sido informados de la situación. La Comunidad de Madrid estima que las obras podrían prolongarse entre dos y seis meses, aunque por el momento no existe una fecha definitiva para el regreso del equipo a su estadio.
Una auditoría destapa el deterioro del estadio
El origen de la medida se encuentra en una auditoría realizada con vistas a la futura reforma integral de Vallecas. El informe concluye que el recinto presenta una situación de obsolescencia generalizada y un importante incumplimiento de las obligaciones de conservación que correspondían al club como concesionario. Entre las incidencias detectadas figuran instalaciones fuera de normativa, equipamientos que han superado su vida útil y deficiencias que, según la Comunidad de Madrid, impedían garantizar el correcto funcionamiento del estadio.
La remodelación ya estaba sobre la mesa
La decisión llega apenas unos días después de que la Comunidad de Madrid presentara el proyecto de reforma integral de Vallecas, una actuación valorada en unos 60 millones de euros que contempla ampliar el aforo hasta superar los 18.500 espectadores, construir una nueva grada y modernizar completamente el recinto. Sin embargo, el deterioro detectado por la auditoría ha obligado a adelantar una intervención de urgencia, dejando al Rayo sin su estadio cuando resta menos de un mes para el comienzo de LaLiga.
- Mamardashvili, ex del Valencia CF, vuelve a estar en el mercado
- El Valencia Basket anuncia otro fichaje masculino
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- La explicación de Bordalás a la salida de Kang In Lee del Valencia CF
- El Valencia CF puede perder a Ryunosuke Sato un mes de competición
- Bryan Zaragoza, fichaje sobre la mesa con una exigencia del Bayern
- Mensaje de Corberán a Danjuma por su futuro en el Valencia CF
- Novedades en el entrenamiento del Valencia: Sadiq es baja para Inglaterra