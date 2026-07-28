El Sevilla FC ‘pesca’ en el Real Madrid y Atlético de Madrid

El Sevilla FC sigue peinando el mercado para reforzarse de cara al inicio de liga. Tras las llegadas de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, la dirección deportiva hispalense se ha fijado en las canteras de Atlético de Madrid y Real Madrid para sumar más efectivos y darle más variables a su técnico, Luis García Plaza.

El primero de ellos ya ha aterrizado en la capital andaluza. Julio Díaz será la cuarta cara nueva en Nervión. El lateral izquierdo de San Fernando de Henares llega al Sevilla FC procedente del Atlético de Madrid a cambio de 1,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. El joven futbolista de 21 años llega para ocupar el flanco izquierdo del Ramón Sánchez-Pizjuán, habiendo disputado cuatro partidos de liga bajo las órdenes del ‘Cholo’ Simeone.

Julio Díaz, en su debut con el primer equipo del Atlético de Madrid / EFE

Julio Díaz fue uno de los habituales en las convocatorias del conjunto colchonero durante la segunda vuelta del campeonato. Precisamente ante el Sevilla FC, el lateral dio una asistencia de gol en un partido que terminó con una victoria vital de los andaluces, que a la postre significó la permanencia en Primera División.

El lateral, que descartó la opción de recalar en el Levante UD cuando todo parecía acordado, fichará por el Sevilla FC tal y como adelantó SUPER, para competir un puesto con Gabriel Suazo y Oso. Este último cuenta con varias ofertas para salir de Nervión.

Fran González, objetivo para la portería

Desde la secretaría técnica sevillista han puesto sus ojos también en el Real Madrid para reforzar la portería. Hace unas semanas se consiguió la cesión por una temporada más de Odysseas Vlachodimos, procedente del Newcastle. Sin embargo, en el club solamente cuentan con un guardameta tras finalizar la situación contractual de Orjan Nyland.

El elegido es Fran González, tercer portero del Real Madrid. Desde la capital verían con buenos ojos la salida del canterano, como ha hecho con otros tantos en los últimos años. La fórmula de la operación sería la de siempre, por un porcentaje determinado de los derechos del jugador. Es la condición que se negocia en estos momentos para que el guardameta leonés se una a sus nuevos compañeros y gane experiencia en Primera División. Hasta el momento, solamente ha defendido la portería blanca en un partido, en la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Valencia CF en la 24/25.

Noticias relacionadas

Fran González, en su debut con el primer equipo del Real Madrid / Real Madrid CF

Desde el Sevilla FC intentarán cerrar la operación para que ambos puedan comenzar el stage en Países Bajos el próximo jueves.