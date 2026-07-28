El Sevilla piensa en el delantero argentino David Romero
El conjunto hispalense busca apuntalar la parcela ofensiva tras la venta de Akor Adams al Venezia
El Sevilla FC sigue rastreando el mercado de fichajes para armar una plantilla que aspire a no sufrir en exceso por quedarse en Primera División. Después de cerrar el traspaso de Akor Adams al Venezia por 16,8 millones de euros fijos y cuyos variables elevarían la cifra a 23 millones, el cuadro de Nervión comienza a sondear posibles alternativas para resolver su problema de cara a portería. El conjunto hispalense suspira por hacerse con los servicios de David Romero, delantero centro de Tigre.
El ariete de 23 años es del agrado de la dirección deportiva del Sánchez Pizjuán y sus once goles y dos asistencias en Argentina avalarían su llegada a las filas de Luís García Plaza. Según ha informado César Luis Merlo, el jugador tendría también sobre la mesa la opción de firmar por Boca Juniors, pero priorizaría llegar al fútbol europeo y, en este caso, a la liga española de la mano del Sevilla.
Falta alarmante de gol
La escuadra andaluza evidenció la temporada pasada una falta alarmante de frescura a la hora de ver portería. Si bien no fue uno de los conjuntos con peor registro goleador de Primera División, su poca lucidez en momentos clave de la temporada le llevó a pelear por no caer a LaLiga Hypermotion hasta las últimas jornadas. Con la posible incorporación de David Romero, Luís García Plaza ganaría un efectivo valioso para compensar no solo la ausencia de Akor Adams, sino también el adiós de Alexis Sánchez y Neal Maupay.
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