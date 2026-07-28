Thiago Almada podría dejar el Atlético de Madrid

Tras los fichajes de Grimaldo, Hjulmand y Kang-In Lee, ahora, el Atlético de Madrid se centra en las salidas antes del comienzo de la temporada 26/27. El primero en la lista es Thiago Almada que llegó la temporada pasada del Botafogo, equipo brasileño, tras estar cedido en el Oympique de Lyon. Los colchoneros desembolaron 21 millones de euros para hacerse con el 50% de sus servicios. El Flamengo es el que se fija en él, desde Brasil se confía en poder cerrar la operación.

Thiago Almada es nuevo jugador del Atlético de Madrid. / Juan Ignacio Roncoroni / (EPA) EFE

Es un jugador con el que no se cuenta tras una temporada muy irregular con tan solo cuatro goles y dos asistencias. Desde Madrid se espera que se pague una cantidad superior a la invertida para no dar pérdidas por un jugador que no ha dejado buenas sensaciones.

Las negociaciones con el jugador están muy avanzadas y, ahora, solo faltaría acuerdo entre ambos clubes, según Mundo Deportivo. El presidente, Luiz Eduardo Baptista, se mostró optimista con la posibilidad de que el argentino juegue allí, "Hoy no voy a hablar de Almada. Nunca he hablado de fichar a ningún jugador. Tampoco iba a hablar de ello hoy. El fichaje se va a concretar y lo anunciará el departamento de fútbol".

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Con su posible salida, abriría la opción de poder incorporar a otros jugadores para confeccionar la plantilla y que el Cholo Simeone pueda disponer de todos sus futbolistas antes del arranque liguero el 19 de agosto ante el Malága CF.