El Barça se olvida de Julián Álvarez y se fija en tres delanteros
El club catalán baraja las opciones de Junior Kroupi, João Pedro y Vangelis Pavlidis como alternativas ante las dificultades para cerrar la incorporación del argentino
El FC Barcelona continúa centrando sus esfuerzos en el fichaje de Julián Álvarez, considerado la gran prioridad para reforzar el ataque tras la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, la firme postura del Atlético de Madrid, que no está dispuesto a negociar por el delantero argentino, obliga al club azulgrana a preparar alternativas de cara a la próxima temporada.
En la dirección deportiva ya se manejan varios nombres como posibles sustitutos si la operación por Julián termina frustrándose. Entre ellos aparece Junior Kroupi, del Bournemouth, siendo un joven delantero con un gran potencial, aunque su elevado precio y su escasa experiencia al máximo nivel generan dudas. Otra opción es João Pedro, procedente del Chelsea, un atacante con capacidad para asociarse y adaptarse al estilo de juego que busca Hansi Flick, aunque su fichaje también supondría una apuesta de futuro. El tercer candidato es Vangelis Pavlidis, un perfil más consolidado y con olfato goleador procedente del Benfica, aunque no ofrece el mismo impacto mediático ni el techo competitivo del internacional argentino.
A estos nombres se suma la incógnita de Dusan Vlahovic, actualmente sin equipo, cuyo futuro podría convertirlo en una oportunidad de mercado si las condiciones económicas resultan favorables para el Barça. Además de buscar un nuevo delantero, el club también deberá resolver la situación de Ferran Torres. El atacante español entra en el último año de contrato y su continuidad aún no está completamente definida, un factor que puede influir en la planificación deportiva del conjunto azulgrana.
Julián sigue siendo prioridad
Con un mercado de delanteros de primer nivel cada vez más reducido y con precios muy elevados, el Barcelona afronta semanas decisivas para definir quién será el encargado de liderar su ataque en la próxima campaña. Mientras Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo, la entidad catalana trabaja con varias alternativas para no quedarse sin un refuerzo clave antes del cierre del mercado.
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