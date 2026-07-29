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Cuti Romero prepara su desembarco en LaLiga

El defensor argentino, de 28 años, desea iniciar una nueva etapa en España y tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona siguen atentos a su situación

Cuti Romero en la final del Mundial 2022

Cuti Romero en la final del Mundial 2022

AGENCIAS

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Hugo Ferrer

València

Cristian Cuti Romero podría estar cada vez más cerca de cumplir uno de sus grandes objetivos: jugar en LaLiga. El central argentino, de 28 años, desea iniciar una nueva etapa en el fútbol español y su situación en el Tottenham ha despertado el interés de varios clubes.

Según ha desvelado el periodista Matteo Moretto, el conjunto londinense estaría dispuesto a facilitar la salida del defensor gracias a la excelente relación que mantiene con el futbolista. Esa predisposición podría allanar el camino si llega una propuesta que satisfaga a todas las partes.

Escollo económico

El principal escollo para cualquier operación es su salario. Romero percibe alrededor de siete millones de euros por temporada, una cifra elevada que obliga a los equipos interesados a estudiar cuidadosamente la viabilidad económica del fichaje.

A pesar de ello, tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona siguen muy atentos a su situación. Ambos consideran al campeón del mundo con Argentina en 2022 como un refuerzo de garantías para apuntalar la defensa y lo mantienen entre los nombres que figuran en su agenda para este mercado.

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Con el deseo del jugador de aterrizar en el fútbol español y un Tottenham abierto a negociar en las condiciones adecuadas, Cuti Romero se perfila como uno de los defensas que podría protagonizar el mercado y preparar, por fin, su desembarco en LaLiga.

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