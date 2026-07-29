Florentino baja a los humos a Vinícius con la llegada de Diomande

El culebrón del verano en el Real Madrid, la renovación de Vinícius, parece que ha comenzado a desencallarse. Los agentes del brasileño y el club llevaban meses sin sentarse a negociar la continuidad en el Bernabéu del delantero. Por más que las palabras del futbolista sobre su continuidad siempre eran optimistas y conciliadoras, la realidad es que la negociación llegó a un punto de no retorno. Florentino realizó una oferta que mejoraba los 15 millones netos, pluses aparte, que ha cobrado el futbolista en el último lustro. Una cantidad que iba creciendo con el paso de las temporadas hasta el próximo 30 de junio de 2027, cuando termina su vinculación con el Madrid. Por eso el próximo mes de enero Vinícius y sus representantes podrán negociar con el club que deseen porque en junio estará libre para firmar.

La aparición de Diomande

Sin embargo, el panorama ha cambiado con el cierre del fichaje de Yan Diomande por parte del Real Madrid. En primer lugar, el africano es un extremo que se desempeña por la derecha y por la izquierda, donde jugó varios partidos del Mundial con Costa de Marfil. Su capacidad de desborde hace que pueda actuar en las dos bandas con naturalidad, pese a ser diestro. Esto permite a Mourinho cubrir la banda izquierda sin problema en el hipotético caso de una venta de Vinícius, cosa que aún no ha contemplado el club blanco.

La otra circunstancia que rompe el enroque que vivía el Real Madrid con los agentes del brasileño es que Diomande y Vinícius comparten agencia: Rock Nation Sports. La empresa de la que es dueño el músico y productor Jay-Z, marido de Beyonce, se había mostrado imperturbable en la negociación con el Real Madrid. Vinícius quería ser el futbolista que más cobraba de la plantilla porque consideraba que se ha ganado el rol de macho alfa por encima de un Kylian Mbappé que lleva dos temporadas en el Real Madrid y aún no ha ganado ninguna Champions. Exigía, por tanto, que el Madrid le concediese el papel de líder situándolo en lo más alto de la escala salarial.

Pero Florentino no ha tenido ninguna duda a la hora de señalar a Kylian Mbappé como jugador franquicia. Y a eso se añade que la circunstancia de tener a otro representado en el equipo como Diomande, ha provocado que Rock Nation Sports no tense tanto la cuerda. Vinícius y sus agentes se muestran más abiertos a cerrar una renovación en la que Florentino tiene la sartén por el mango. El brasileño sabe que los equipos que han preguntado por él, tanto Arsenal como Newcastle o equipos saudíes, no le pueden asegurar un entorno futbolístico tan competitivo como el que tiene en el Real Madrid. Y sus agentes han rebajado la tensión de la negociación, provocando que comiencen a producirse filtraciones interesadas en la prensa afín a Florentino que deslizan la buena sintonía entre el brasileño y el presidente.

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La negociación ha pasado de estar rota, con las dos partes posicionadas frontalmente, a tender puentes en busca de un acuerdo que beneficie a ambos. Florentino sigue considerando a Vinícius "patrimonio del club", pero no dará su brazo a torcer y Mbappé seguirá siendo el jugador franquicia. El brasileño, por su parte, sabe que su agencia es menos beligerante en la negociación tras el desembarco de Diomande y que Mourinho no se casa con nadie. No le conviene tensar la cuerda porque le puede salir mal en una plantilla con overbooking de estrellas y ante una grada dividida respecto a su posible marcha. Pérez ha logrado bajarle los humos a Vinícius y a su gente, lo que invita a pensar que aunque Vinícius no vaya a ser el jugador mejor pagado de la plantilla, finalmente aceptará una mejora en su ficha y con ello cerrará el culebrón.

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