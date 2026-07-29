Gonzalo y César Palacios, objetivos de Arbeloa para su etapa en la Premier League

Tras la fugaz etapa de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid, ahora el preparador ‘regresa’ a Valdebebas para tratar de convencer a dos de los que un día fueron sus pupilos en el conjunto blanco. El entrenador salmantino pretende llevarse con él a Gonzalo y a César Palacios para comandar su nueva etapa en el Fulham.

Según cuenta The Athletic, las negociaciones están avanzadas por el ariete y hay buena sintonía entre ambos para que el ‘16’ blanco desembarque en Craven Cottage. Sin embargo, el principal condicionante a acordar recae en el porcentaje que el Real Madrid quiere guardar para no perderle la pista al futbolista. El Fulham quiere llevarse los derechos del delantero en su totalidad, mientras que el conjunto de la capital de España quiere repetir la fórmula con la que futbolistas como Nico Paz o Jacobo Ramón recalaron en el Como 1907 o Fran García en el Betis este mismo verano.

Real Madrid's Gonzalo Garcia celebrates after scoring against FC Barcelona / Associated Press/LaPresse / LAP

Con el regreso de Endrick al Real Madrid tras un año de cesión, a Gonzalo se le pone todavía más cuesta arriba triunfar bajo las órdenes de José Mourinho, por lo que vería con buenos ojos iniciar una nueva y bonita etapa como es la Premier League. Además, de la mano de Arbeloa, su gran valedor, podría ser uno de los fijos para perseguir el objetivo de clasificar al Fulham en puestos europeos.

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César Palacios, otro deseo de Arbeloa

El segundo nombre que maneja el entrenador castellanoleonés es el de César Palacios, otro de sus hombres de confianza durante su periplo en el Real Madrid Castilla. Mourinho no pondría problemas a la salida del futbolista de 21 años, que también buscaría éxitos fuera de España. Arbeloa le dio la oportunidad de vestirse con la camiseta del primer equipo en cinco ocasiones, por lo que es otro de los canteranos formados en Valdebebas que conoce a la perfección.