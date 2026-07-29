El Intercity supera a L’Alcúdia y obtiene el último billete a semifinales (1-3).

L’Alcúdia e Intercity se jugaban la clasificación a unas semifinales en las que ya esperaban L’Eliana, Elche y Ontinyent. Era el equipo local quien más complicada tenía la gesta ya que no solo le bastaba con ganar sino que debía hacerlo goleando. La victoria del conjunto alicantino por tres tantos a uno le permite clasificarse como primera de grupo, enfrentándose al CDEB Ontinyent en semifinales.

Así fue el partido

No quería sustos el Intercity, que salió desde el primer minuto con el cuchillo entre los dientes. Apenas transcurrían 60 segundos cuando el disparo de Mariana hacía temblar el travesaño de la portería defendida por Julia Sisternas, en lo que era el primer aviso del encuentro. Iba a tener su réplica por parte de L’Alcúdia en el minuto 4, en el primer tiro a portería del partido obra de Carmen Briz. La dificultad del reto que enfrentaba el conjunto de La Ribera Alta le hacía conceder más espacios de los que debía en defensa, aprovechados por el conjunto alicantino.

L’Alcúdia e Intercity se jugaban la clasificación a unas semifinales en las que ya esperaban L’Eliana, Elche y Ontinyent. / César March

Apenas corría el minuto 10 de partido cuando el Intercity abría la lata. En un barullo María Moncho era la más lista de la clase metiendo el pie para adelantar a su equipo. Un gol que daba tranquilidad al equipo amarillo y complicaba todavía más la gesta de L’Alcúdia. La propia María Moncho probó fortuna con un disparo desde larga distancia, pero su disparo se marchaba ligeramente desviado. La ‘17’ era la jugadora más determinante de las 22 futbolistas sobre el césped de Els Arcs, en lo que estaba siendo una primera parte de ritmo bajo.

Pasaba ya la media hora de juego y cuando todo hacía indicar que el Intercity se iría al paso por vestuarios con ventaja en el marcador, llegaría el tanto de la igualada de L’Alcúdia. Un balón a la espalda de la zaga alicantina lo recogía Elvira Martí que, con una vaselina sublime, ponía las tablas en el electrónico. El tanto le inyectaba una dosis de esperanza a su equipo de cara a la segunda parte, donde todavía necesitaba mínimo dos goles para soñar con una posible clasificación.

Salió con todo buscando el gol L’Alcúdia tras el descanso, sorprendiendo a la defensa alicantina. Aprovechando la velocidad de Elvira Martí buscaba generar peligro las locales a un Intercity que no renunciaba a atacar la portería rival. Tendría la oportunidad de volver a adelantarse en el marcador desde los 11 metros el Intercity, después de que la árbitra señalase el punto de penalti tras el derribo de Vega a Alicia SIlvar. Ariadna sería la encargada de ejecutar la pena máxima, pero su disparo no encontró los tres palos.

No bajó los brazos el Intercity pese al penalti fallado, asediando la portería rival con Iria y Alicia como las jugadoras más incisivas en ataque. No sabía como frenar los ataques amarillos L’Alcúdia, que veía como pasaban los minutos y no era capaz de generar peligro. Fruto de la desesperación, en una salida rápida del Intercity, Greta vió la tarjeta roja, complicando la ya difícil gesta que debía lograr su equipo.

La victoria del conjunto alicantino por tres tantos a uno le permite clasificarse como primera de grupo, enfrentándose al CDEB Ontinyent en semifinales. / César March

Aprovechó la superioridad numérica el Intercity para monopolizar la posesión del balón y anotar el tanto que le daba la victoria y tranquilidad clasificatoria. Eva Ortiz remataba al fondo de la red un brillante centro en el minuto 58, en un tanto que terminó de hundir a las rojiblancas. Anotó en los segundos finales el definitivo 1-3 Ariadna Quintana, certificando el liderato del grupo y centrando la atención en la semifinal que les medirá al CDEB Ontinyent.

Ficha técnica

UE L’Alcúdia:

71- Julia Sisternes (1- Vega Peiró 31’)

3- Ariadna Sánchez (21- Nuria Martínez 31’)

6- Paula Salido (11- Ivet Ivanova 31’)

8- María Giner (23- Neus Porta 43’)

9- Imara Cañamón (7- Ariadna Bosch 31’)

10- Carmen Briz (20- Lidia Primo 31’)

12- Meredith Molina (16- Greta Dumitriu 24’)

14- Lucia Chardi (15- Abril Perera 24’)

17- Sara Murciano

18- Miriam García

22- Elvira Martí (19- Ana Calatayud 43’)

CF Intercity:

25- Julia Li Esteve

3- Cristina Torregrosa

6- Yenifer Sánchez (8- Iratxe Llata 31’)

10- Mariana Díaz (21- Alicia Silvar 38’)

17- María Moncho (7- Eva Ortíz 38’)

11- Elizabeth Aznar

16- Iria Conejero

14- Alejandra Carys (19- Ariadna Quintana 38’)

24- Angie Brau (5- Ángela Moncho 31’)

12- Nuria Ferrer (15- Marina Llopis 31’)

23- Valentina Almansa (20- Claudia Hernández 31’)

Goles: 0-1 María Moncho (10’), 1-1 Elvira Martí (30+1’), 1-2 Eva Ortiz (58’), 1-3 Ariadna Quintana (60+3’)

Árbitra: Cristina Mansanet. Asistida por Noelia Badia y Daniela Dobon. Expulsó a Greta Dumitru (51’) por parte de L’Alcúdia y amonestó a Carmen Belmonte (46’) en el Intercity

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