La Premier League y LaLiga quieren evitar que los porteros pierdan tiempo de esta manera

Durante el Mundial 2026, ya se pudo ver que una de las prioridades de la IFAB es reducir el número de interrupciones en el juego al mínimo posible. Para lograrlo instauraron nuevas reglas que penalizaban duramente a aquellos jugadores que recurriesen a la ‘picaresca’ para perder tiempo. Por ejemplo, si las asistencias médicas tenían que entrar a atender a un jugador, después se tenía que esperar al menos un minuto fuera del campo desde la reanudación del juego. Sin embargo, había una posición sobre el césped que era ‘inmune’ a esta nueva regla: el portero.

La nueva norma

Ahora, la Premier League ha ideado una forma de que las posibles simulaciones de los guardametas sí sean penalizadas. A partir del comienzo de la próxima temporada, cada vez que las asistencias médicas tengan que entrar para atender a un portero, el entrenador tendrá 10 segundos para elegir a un jugador de campo que estará sancionado sin jugar durante un minuto. En caso de que el entrenador no decida en el tiempo estipulado será el capitán quien deba abandonar el campo. La medida será implementada en las cinco divisiones del fútbol inglés masculino y en la primera división femenina.

Algunas excepciones

Por el momento, esta nueva normativa se introducirá en estado de prueba y admitirá modificaciones conforme avance la temporada. El objetivo de la Premier League es cortar de raíz una situación en concreto: cuando los guardametas se sientan en el suelo de repente y hacen señales al fisioterapeuta para que entre al campo. En cambio, la norma contempla algunas excepciones como cuando la lesión proviene de una falta que requiere atención inmediata, cuando se produce un choque entre un portero y un jugador de campo que obliga a atender a los dos futbolistas, o cuando el guardameta está sangrando.

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Además, parece que Inglaterra no será el único país en el que se va a aplicar esta norma. Según Mundo Deportivo, el CTA también va a ponerla en práctica. Se utilizará igual que en Inglaterra; tanto el castigo como las excepciones serán idénticas. Eso sí, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 16 de agosto para verla en acción, en Inglaterra ya la podremos ver a partir del 1 de agosto en el partido de Copa de la Liga que enfrentará al Tranmere y al Rochdale.