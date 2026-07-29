Marruecos somete al Valencia CF y se enfrentará a Mauritania en la final el COTIF (2-0)

Marruecos y Mauritania se medirán en la final del COTIF 2026. Los africanos y el Valencia CF llegaban a la segunda semifinal tras haber dejado momentos de buen fútbol en el torneo. Se esperaba un envite tenso y duro. Y al final, fue el combinado marroquí el que venció por dos tantos a cero y se enfrentará a Mauritania en la final de la edición 2026 del COTIF Sub-20.

Así fue el partido

La primera ocasión de cierto peligro fue del Valencia, con un disparo de Hugo Romero en el 3’. Y en el 6’ los valencianistas pidieron penalti por mano de un defensa marroquí después de un disparo de Patilla, pero el árbitro no vio nada. Los “che” entraron muy activos al campo, protagonizando las primeras jugadas de ataque. Sus atacantes basculaban y asomaban en varias parcelas de la zona de ataque, teniendo a Patilla como principal catalizador.

l cEl combinado marroquí el que venció al Valencia CF por dos tantos a cero y se enfrentará a Mauritania en la final de la edición 2026 del COTIF Sub-20. / César March

En el otro lado de la balanza, los pupilos de Ludovic Batelli comenzaban a llegar al área rival base de empuje. En el 16’ Monseff intentaba conectar un centro lateral, aunque no encontraba portería. Y dos minutos después, el mismo pelotero marroquí intentaba alcanzar un balón largo sin éxito. El partido subía en revoluciones y el colegiado intentaba controlar los ánimos sacando varias tarjetas en acciones consecutivas. Y en el 31’ se abría el marcador. Hamza Raji sacaba una falta lateral, el balón se perdía en el mar de piernas del área y acababa besando la red. En el 37’ el 18 valenciano -Sancho- no lograba aprovechar un error del guardameta marroquí Saad. El árbitro decretó el final de la primera parte y Marruecos se iba con ventaja a vestuarios.

El seleccionador marroquí realizaba cuatro cambios en el descanso, mientras el preparador valencianista apostaba por realizar nueve cambios. Los dos equipos reanudaron el juego con un plan claro. Los marroquíes querían ampliar su ventaja y los valencianistas buscaban el premio del gol. Y la alternancia seguía marcando el ritmo del partido.

En el 45, una buena galopada de Jamal -con internada en el área incluida- acabó en las botas de Bouhaddi, pero su disparo final se fue cruzado por poco. Eran instantes frenéticos, sin apenas juego en el medio campo. El balón iba de área en área y algunos de los peloteros sobre el verde lo intentaban con disparos lejanos. En el 64’ Essaadi tuvo un balón de oro en el área y su remate bajo palos se fue fuera. Una oportunidad de oro para agrandar la ventaja de los suyos.

Todo seguía igual y un tanto podía cambiar el sino del partido. En el minuto 69’ Zouhair se sacaba un disparo de media volea que se iba fuera por poco, en una acción elogiada desde la grada.

En el 74’ la enésima jugada relámpago de Marruecos finalizó con un disparo del 21 -Eddaoudi- en el córner. Y la jugada posterior se tradujo en un contraataque valencianista que no llegó a buen puerto en el pase final. Y llegaba el segundo tanto africano en el 76’. Iguiz remataba un centro desde el lateral y cimentaba la ventaja de los suyos. En el añadido, la grada marroquí celebró otro gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Marruecos se impuso en la segunda semifinal. Fue un justo ganador, siendo más efectivo y tirando de garra y oficio. Protagonizará junto a Mauritania la primera final africana de la historia del COTIF.

Marruecos protagonizará junto a Mauritania la primera final africana de la historia del COTIF. / César March

Ficha técnica

Marruecos :

22- Antra Saad. (1. Bellarouch, 41’)

25- Ali Bahraoui (2. Bouhaddi, 41’)

17- Djibril el Mahjoubi (21. Eddaoudi, 55’)

14- Bilel Soukrat.

13- Khalid Kasbi.

4- Abderrahmane Arkid. (15. Jamal, 41’)

18. Hicham Mellali (5. Ylies, 73’)

8. Mohamed Monseff. (23. Zouhair, 55’)

16- Anas Benoma (10. Iguiz, 41’)

7- Hazma Raji (11. Abdelghafour, 73’)

8. Abdeslam Anane. (26. Essaadi, 55’)

Entrenador: Ludovic Batelli

Valencia CF

33 Silvio

3 Hugo Poveda (2. Pablo García, 41’)

5 Rubén Torres (14. Enzo, 41’)

9 Aarón (23. Alejandro Martínez, 41’)

11 Jerry (24. Iker, 41’)

12 Alcover (8. Nico, 41’)

15 Calabuig (10. Víctor García, 41’)

17 Hugo Romero (16. Mario Ferri, 41’)

18 Sancho (6. Albelda, 41’)

19 Patilla (22. Santi del Río, 41’)

20 Valero (7. Domi, 63’)

Entrenador: Eugenio Ribera

Goles: Hamza Raji (1-0), 31’ ; Iguiz (2-0), 76’;

Árbitro: Carlos Albadalejo, asistido por Alberto López y Jorge Crespo. Amonestó a Arkid (24’), el Mahjoubi (27’) y Melalli (60’) en Marruecos. Amonestó a Patilla (27’) y Alcover (30’) y Nico (84’) en el Valencia CF.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 3.000 personas. Semifinales del COTIF.