Mauritania vence en los penaltis al Levante UD y jugará la final del COTIF

Mauritania y Levante UD abrieron las semifinales del COTIF 2026. Los primeros lo hacían tras ser primeros de grupo y los segundos tras vencer al Sorriso FC brasileño en el último partido de la primera fase. El partido finalizó con empate a cero pero los africanos fueron mejores en la tanda de penaltis y se clasificaron para la final.

Así fue el partido

A los 30 segundos, el Hafedh ya dispuso de la primera ocasión pero la jugada finalizó en un saque de esquina. El 9 africano es un atacante agresivo e incómodo para las defensas rivales. Los mauritanos entraban con todo al verde. Son un conjunto físico, que presiona al límite y penaliza los fallos del rival. Año tras año, suben de nivel en cada visita al estadio de Els Arcs.

Los levantinistas, por su parte, intentaban dominar el encuentro a través del toque. Los primeros compases -salvo alguna jugada relámpago frustrada por las defensas- eran de tanteo. Eran minutos de analizar al rival en busca de formas de superarlo.

Los levantinistas, por su parte, intentaban dominar el encuentro a través del toque. / César March

En el 9’ una falta lateral era rematada por el 4 granota -Mario-, aunque su testarazo no encontraba portería. Poco a poco, los ayer visitantes comenzaban a ganar presencia en ataque. En el 17’ Andrei no lograba conectar del todo un buen pase filtrado al área.

En el 25’, una jugada en ataque de la selección mauritana se embarulló en el área granota. En el 33’, Andrei conectó un centro de Joan (24), pero su cabezazo se fue fuera. Y en el 40’ el 10 levantinista -Guti- no pudo controlar un centro desde la izquierda. De haberlo hecho, se hubiera quedado solo contra el meta mauritano.

Los dos equipos se fueron a vestuarios sin que el marcador se hubiera movido. Quizás, a los puntos habían sido mejor los valencianos, pero el en fútbol siempre mandan los goles.

El preparador granota -Jesús Bernal- introducía cinco cambios para comenzar la segunda mitad con piernas frescas. En Mauritania, por su parte, se mantenía el mismo once.

De nuevo, la selección nacional entró con más brío al césped, aunque sus oportunidades se difuminaban por falta de acierto. Aritz López Garai -selección absoluto de Mauritania- no perdía detalle del juego desplegado por los jóvenes africanos desde la grada.

Los minutos pasaban y electrónico no se movía, Los locales intentaban empujar a través de físico y entrega y sus rivales de casaca azulgrana lo apostaban todo al control del balón. Era un partido que iba a decidirse por detalles.

Por el Levante UD entraban cuatro jugadores desde el banquillo en busca de más energía. Era el minuto 53’ y las espadas seguían en todo lo alto. En el 56’ Saad Camara se sacaba un tiro desde fuera del área que se envenenaba por momentos, pero no encontraba portería.

En el 65’ los mauritanos pidieron falta a El Hafedh tras una galopada eléctrica de su compañero Amadou Ba, que filtró un pase a la espalda de la defensa. El árbitro no vio nada punible en la acción.

El envite llegaba al minuto 70’ y los goles seguían sin llegar. Las defensas se estaban imponiendo. En el 74’ el 6 africano -Amadou Ba- sacó una falta con un disparo envenenado que hizo una “folha seca” y obligó al arquero Jordi a sacar el balón con una estirada acrobática. Era, por el momento, la mejor ocasión del partido.

En el 79’ Rami lo intentó con un chut desde fuera para el Levante, que el cancerbero Hamedy atajaba en dos tiempos. El partido exhalaba sus últimos suspiros. El marcador no se movió. Era el momento de la lotería de los penaltis.

Y venció la selección mauritana. Amadou Sarr anotó el penalti de la victoria, aunque el arquero Hamedy también destacó atajando varias penas máximas. Los pupilos de el Kory Ahmed se medirán en la final del COTIF a Marruecos

El partido finalizó con empate a cero pero los africanos fueron mejores en la tanda de penaltis. / César March

Ficha técnica

SN Mauritania:

16- Hamedy Brahim

3- El Hassane Diaria

4- Khalidou Nissa

5- Beiny Coulibaly

6- Amadou Sarr

7- Imam Dine (10. Hamidou Sarr, 73’)

8- Amadou Ba

9- El Hafedh

11- Saad Camara

14- Melainin Bidjel

24- Thiame Samba

Entrenador: El Kory Ahmed

Levante UD:

13- Jordi Martínez

4- Mario Sorio (2. Siriki, 41’)

6- Adam Baabit (21. Saúl, 53’)

7- Alejandro Hernández (3. Zadig, 41’)

8- Unai Tirado (12. Laroche, 41’)

9- Andrei Roates (20. Rami, 53’)

10-Biel Gutiérrez (18. Soria, 53’)

17- Aarón Murenzi (14. Párraga 41')

22- Hugo García (19. Ramón, 53’)

23- Jorell Robert (15. Pablo Pido 41’)

24- Joan Gimeno (5. Belda, 60’)

Entrenador: Jesús Bernal

Goles:

Árbitro: Juan José Lidón. Amonestó a Beiny Coulibaly.

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Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.750 personas. Semifinales del COTIF.