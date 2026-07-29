Nemanja Gudelj encuentra equipo tras acabar contrato con el Sevilla
El Royal Antwerp se postula como principal candidato para hacerse con los servicios del mediocampista
Nemanja Gudelj podría poner rumbo a Bélgica para afrontar un nuevo reto en su carrera. El centrocampista serbio, que finalizó su vinculación con el Sevilla FC el pasado 30 de junio, negocia su incorporación al Royal Antwerp como agente libre.
Tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el conjunto hispalense, el internacional serbio quedó libre para negociar con cualquier club. En ese escenario, el Royal Antwerp se ha posicionado como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios y ya mantiene conversaciones para cerrar su fichaje.
¿Último baile?
A sus 34 años, Gudelj busca un proyecto en el que pueda seguir compitiendo al máximo nivel después de seis temporadas defendiendo la camiseta del Sevilla. Durante su etapa en el Sánchez-Pizjuán se consolidó como una pieza importante del equipo, actuando tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa, y levantó dos títulos de la UEFA Europa League.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, el serbio iniciará una nueva aventura en la Jupiler Pro League con el objetivo de aportar experiencia y liderazgo a un Royal Antwerp que pretende reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.
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