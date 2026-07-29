Neymar pone fin a su etapa con la selección brasileña
El ‘10’ carioca confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la pentacampeona
Neymar ha soltado la bomba. Tras un nuevo batacazo con Brasil, el delantero del Santos ha decidido cerrar el ciclo con su selección nacional. Lo ha confirmado esta madrugada tras un partido entre su club y Universidad Central en el que el futbolista ha disputado la segunda mitad y venció por 4-2.
De esta forma, Neymar cierra cualquier posibilidad de ser seleccionado por Carlo Ancelotti para la Copa América de 2028. Era una decisión que se podía vislumbrar, después de que el futbolista de 34 años se retirase con lágrimas tras la eliminación de su equipo a manos de Noruega en el MetLife Stadium. Sin embargo, 24 días después ha confirmado su decisión. “Mi ciclo con la selección ha acabado. Creo que ya he hecho historia allí y he sido muy feliz. He vivido muchas cosas, di mi sangre y mi vida y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso ahora”, ha expresado el ex del Barça y PSG.
Máximo goleador de la historia de la selección
El brasileño deja atrás una etapa de 16 años en la que logró levantar la Copa Confederaciones en 2013 y el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero con la espinita de no haber podido levantar la Copa del Mundo, algo que su selección anhela desde 2002.
Ahora, Neymar se marcha de la pentacampeona con unas estadísticas individuales envidiables, sumando un total de 80 goles y 59 asistencias en 130 partidos con la Canarinha.
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