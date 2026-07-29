Ofrecimiento en el Barça tras la lesión de Frenkie De Jong

Leon Goretzka vuelve a aparecer en la órbita del FC Barcelona. El centrocampista alemán, de 31 años, ha sido ofrecido al conjunto azulgrana en las últimas horas como una posible solución para reforzar el centro del campo tras la lesión de Frenkie de Jong.

Goretzka en un parido con el Bayern / Bayern de Múnich

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el internacional alemán se encuentra actualmente como agente libre después de finalizar su contrato con el Bayern de Múnich, una situación que lo convierte en una oportunidad de mercado para varios clubes europeos.

Uno de los factores que podría jugar a favor de la operación es la relación entre Goretzka y Hansi Flick. El técnico del Barcelona conoce perfectamente al futbolista tras coincidir con él tanto en la selección alemana como durante su etapa en el Bayern, donde el centrocampista fue una pieza importante en sus esquemas.

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Cambio de planes

La baja de De Jong ha obligado al Barça a valorar distintas alternativas para reforzar una posición clave en el equipo. En ese contexto, el nombre de Goretzka gana fuerza por su experiencia, su capacidad física y su versatilidad para desempeñarse tanto en labores defensivas como en la construcción del juego.