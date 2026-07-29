Ofrecimiento en el Barça tras la lesión de Frenkie De Jong
Goretzka aparece en la órbita azulgrana tras finalizar contrato con el Bayern de Múnich
Leon Goretzka vuelve a aparecer en la órbita del FC Barcelona. El centrocampista alemán, de 31 años, ha sido ofrecido al conjunto azulgrana en las últimas horas como una posible solución para reforzar el centro del campo tras la lesión de Frenkie de Jong.
Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el internacional alemán se encuentra actualmente como agente libre después de finalizar su contrato con el Bayern de Múnich, una situación que lo convierte en una oportunidad de mercado para varios clubes europeos.
Uno de los factores que podría jugar a favor de la operación es la relación entre Goretzka y Hansi Flick. El técnico del Barcelona conoce perfectamente al futbolista tras coincidir con él tanto en la selección alemana como durante su etapa en el Bayern, donde el centrocampista fue una pieza importante en sus esquemas.
Cambio de planes
La baja de De Jong ha obligado al Barça a valorar distintas alternativas para reforzar una posición clave en el equipo. En ese contexto, el nombre de Goretzka gana fuerza por su experiencia, su capacidad física y su versatilidad para desempeñarse tanto en labores defensivas como en la construcción del juego.
- Victoria del Valencia CF en Inglaterra con protagonismo de Danjuma
- Otro lateral derecho que se le escapa al Valencia CF: Lizancos, a un paso de Osasuna
- Thierry empieza con mal pie su andadura en el Venezia
- Inglaterra abre la brecha entre titulares y descartes
- Comunicado de Valencia Basket: novedades en el cuerpo técnico
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- Oficial: Hugo Guillamón vuelve a España
- La bonita y emotiva despedida de Cömert del Valencia CF y su afición