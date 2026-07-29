Primera oferta rechazada: a Florentino Pérez se le complica el fichaje de Rodri
El Manchester City rechaza la primera propuesta del Real Madrid, cifrada en 50 millones, y pide una cantidad superior para iniciar conversaciones
El Real Madrid ya ha movido ficha por Rodri Hernández, pero su primera propuesta no ha sido suficiente para convencer al Manchester City. El conjunto blanco habría presentado una oferta cercana a los 50 millones de euros por el centrocampista español, una cantidad que el club inglés ha decidido rechazar.
Según informan medios británicos, el City estaría dispuesto a negociar la salida del jugador, aunque establece una cifra algo superior: alrededor de 60 millones de euros. La diferencia entre ambas posturas es reducida, por lo que las conversaciones podrían avanzar rápidamente en busca de un acuerdo definitivo.
Deseado por todos
Rodri es una de las grandes prioridades del Real Madrid para reforzar su centro del campo. El internacional español, Balón de Oro y pieza fundamental en los éxitos recientes del Manchester City, encaja en el perfil que busca la entidad madridista para aportar equilibrio, liderazgo y experiencia a la medular.
Por su parte, el Manchester City no quiere desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más importantes, pero la voluntad del jugador y la cercanía entre las cifras podrían ser factores clave para que la operación llegue a buen puerto.
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