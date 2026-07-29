La Real Sociedad se fija en Edson Álvarez para reforzar el centro del campo
El centrocampista mexicano podría iniciar una nueva experiencia en la liga española
La Real Sociedad quiere 'pescar' en Inglaterra. El descenso del West Ham está provocando salidas de jugadores importantes en el club ‘hammer’. Mateus Fernandes y Summerville ya han abandonado la disciplina dirigida por el ex valencianista Nuno Espírito Santo por una cifra superior a los 160 millones de euros. A continuación, el próximo que parece que hará las maletas es Edson Álvarez, quien cuenta con un fuerte interés de la Real Sociedad para reforzar su centro del campo.
En la secretaría técnica donostiarra pretenden aprovechar una oportunidad de mercado como esta. El conjunto txuri-urdin es de los que menos se han movido respecto a nuevas incorporaciones en el presente mercado de fichajes y por ello buscan en Edson Álvarez una figura polivalente que podría emplear Matarazzo tanto en el centro del campo como en el eje de la zaga.
Primera experiencia en España
El capitán de México acaba de disputar el mundial con la selección azteca, que cayó eliminada en octavos de final frente a Inglaterra. Su situación contractual con los ‘hammers’ está firmada hasta 2028. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta buscarle una salida en forma de cesión la temporada pasada al Fenerbahce, donde no disfrutó de una buena experiencia en la liga turca. Con tan solo doce partidos disputados en la Süper Lig, ahora regresa a Londres para volver a salir.
Según Diario AS, el club de Donosti ya habría realizado el primer movimiento por intentar hacerse con sus servicios, ofreciendo un montante de 7,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. El Ajax también lo tiene en su agenda para retomar una segunda etapa en Holanda, donde ya jugó entre 2019 y 2023.
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