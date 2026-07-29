Vinícius se queda sin pretendiente: 'condenado' a renovar con el Real Madrid

El futuro de Vinicius Junior parece encaminarse hacia la continuidad en el Real Madrid. El Arsenal, que había seguido de cerca la situación del brasileño ante la incertidumbre sobre su renovación, habría decidido dar un paso atrás y abandonar la posibilidad de intentar su fichaje.

El conjunto londinense estaba atento a la situación contractual del extremo, cuyo vínculo con el Real Madrid todavía no estaba ampliado, pero la postura del jugador y del club blanco habría cambiado el escenario. Vinicius mantiene como prioridad seguir en el Santiago Bernabéu y ambas partes trabajan para alcanzar un acuerdo que prolongue su relación.

El interés del Arsenal había añadido presión a unas negociaciones que habían generado dudas en las últimas semanas. El conjunto de Mikel Arteta veía en el brasileño una oportunidad para incorporar a una estrella mundial y convertirlo en una de las grandes referencias ofensivas del proyecto.

Lamine Yamal of FC Barcelona and Vinicius Junior of Real Madrid CF compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 26/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Madrid C.F. v FC Barcelona - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cambio de postura

Sin embargo, en el Real Madrid mantienen la confianza en cerrar la renovación de Vinicius. El club considera al atacante una pieza fundamental del futuro del equipo y no contempla facilitar su salida, mientras que el futbolista también habría transmitido su deseo de continuar defendiendo la camiseta blanca.

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Con el Arsenal fuera de escena, el camino parece despejarse para que Vinicius y el Real Madrid alcancen un acuerdo definitivo y prolonguen una relación que comenzó en 2018 y que ha convertido al brasileño en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del club.