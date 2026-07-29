Vinícius se queda sin pretendiente: 'condenado' a renovar con el Real Madrid
El Arsenal renuncia a la incorporación del extremo brasileño ante la firme intención del jugador de continuar en el Santiago Bernabéu
El futuro de Vinicius Junior parece encaminarse hacia la continuidad en el Real Madrid. El Arsenal, que había seguido de cerca la situación del brasileño ante la incertidumbre sobre su renovación, habría decidido dar un paso atrás y abandonar la posibilidad de intentar su fichaje.
El conjunto londinense estaba atento a la situación contractual del extremo, cuyo vínculo con el Real Madrid todavía no estaba ampliado, pero la postura del jugador y del club blanco habría cambiado el escenario. Vinicius mantiene como prioridad seguir en el Santiago Bernabéu y ambas partes trabajan para alcanzar un acuerdo que prolongue su relación.
El interés del Arsenal había añadido presión a unas negociaciones que habían generado dudas en las últimas semanas. El conjunto de Mikel Arteta veía en el brasileño una oportunidad para incorporar a una estrella mundial y convertirlo en una de las grandes referencias ofensivas del proyecto.
Cambio de postura
Sin embargo, en el Real Madrid mantienen la confianza en cerrar la renovación de Vinicius. El club considera al atacante una pieza fundamental del futuro del equipo y no contempla facilitar su salida, mientras que el futbolista también habría transmitido su deseo de continuar defendiendo la camiseta blanca.
Con el Arsenal fuera de escena, el camino parece despejarse para que Vinicius y el Real Madrid alcancen un acuerdo definitivo y prolonguen una relación que comenzó en 2018 y que ha convertido al brasileño en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del club.
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