El Celta de Vigo llega a un acuerdo con Abdoulaye Faye, del Bayer Leverkusen

El Celta de Vigo sigue trabajando un mercado complicado por los problemas que están teniendo la mayoría de clubes españoles. A pesar de haber llegado lejos en Europa la pasada temporada, el equipo celeste no está logrando hacerse con tantos jugadores como quisiera, aunque poco a poco van llegando esos nombres que pedía el entrenador. El próximo en llegar será Abdoulaye Faye, jugador del Bayer Leverkusen, que aterrizará en Balaídos para mejorar la defensa del cuadro gallego en una temporada en la que volverá a jugar Europa League.

El Celta de Vigo y el Bayer Leverkusen han alcanzado ya según ha adelantado la agencia EFE un principio de acuerdo para que el central senegalés Abdoulaye Faye juegue en calidad de cedido en el equipo gallego la temporada 2026/27. Cabe recordar que el curso pasado, el talentoso central de solo 21 años estuvo cedido en el Lorient, con el que fue titular indiscutible siempre que no tuvo problemas físicos.

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Llegó del Hacken sueco en el verano de 2025 y firmó un contrato de larga duración, hasta el año 2030, con el objetivo de ir logrando cesiones en estos primeros cursos en las grandes ligas europeas, que permitieran al futbolista natural de senegal ir puliendo unas virtudes que parecen inagotables. Además podrá aprender al lado de jugadores veteranos como Starfelt y Marcos Alonso y compartir posición con jugadores del talento de Javi Rodríguez, que ha llamado la atención de grandes clubes europeos, entre ellos el PSG.