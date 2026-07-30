El CDFB Ontinyent da la sorpresa y alcanza la final del COTIF Cañamás Naranja (0-1)

El CDFB Ontinyent se medirá al Elche en la final del COTIF Cañamás Naranja tras vencer al Intercity con sorpresa inesperada. El conjunto alicantino llegaba como líder de grupo y el de la Vall d’Albaida hacía buena su victoria ante el Ulearn para alcanzar la fase de cruces. El Ontinyent se impuso por la mínima (0-1) y dio la sorpresa, superando a un conjunto de superior categoría.

Así fue el partido

El CDFB Ontinyent salió al campo con mejor actitud. Ataviadas con uniforme rojo, las pupilas de David Sánchez intentaban tener protagonismo con el balón, aunque todas sus intentonas no fructificaban por falta de acierto o por las acciones defensivas de las peloteras del Intercity. Las de casaca amarilla intentaban poco a poco igualar el juego y asomar al ataque. En el 16’ llegaba la primera ocasión de cierto peligro, con una falta lejana lanzada por el Intercity que se paseaba por el área del Ontinyent. Era un partido de ritmo pausado, de guante blanco, controlado sin problemas por la colegiada Mireia Domenech. En el 21’ otra jugada de ataque del Intercity finalizó sin éxito, aunque no quedó claro si la colegiada había decretado una ley de la ventaja con un posible penalti por el medio. No hubo protestas por parte de las jugadoras.

El CDFB Ontinyent salió al campo con mejor actitud. / César March

En el 27’ María Sanchís (17) lo intentaba para el Ontinyent con una jugada personal de cierto mérito tras varias combinaciones de las suyas, pero su remate final acababa difuminado en el bosque de piernas del Intercity.

El partido llegó al descanso sin goles. Todo estaba por decidir. Y en el primer minuto de juego tras la reanudación llegó el primer tanto. Yuli anotó para el Ontinyent tras hacerse con un balón colgado en una falta que sorprendió a la portera del Intercity. El gol añadía picante al juego. Todos los indicios apuntaban a una segunda parte más movida.

En el 39’ María Sanchis recibía un pase filtrado, pero su remate era atajado sin problemas por la arquera alicantina. Con el 17 a la espalda, la jugadora del Ontinyent era de las mejores sobre el verde, protagonizando algún control de mérito. El preparador del Intercity introducía varios cambios buscando renovar energías. El juego no tenía un dominador claro, con la mayoría de acciones frustradas por las defensas. En el minuto 46’, la 21 del Intercity (Alicia Silvar) tuvo una ocasión de oro. Logró esquivar a la portera del Ontinyent, pero su disparo acabó fuera por poco.

El Intercity llamaba a cuarteles e intentaba adelantar líneas. Cuatro nuevas jugadoras pisaban el verde. No tenían otra si querían alcanzar la final del torneo. Sus rivales no escondían la cara. En el 62’ el Intercity tuvo una triple ocasión, pero el balón no llegó a besar la red por el pundonor de las defensas de uniforme rojo, que despejaron todos los remates. Las de la Vall d’Albaida hacían buena la ventaja adquirida y se medirán al Elche CF en la final de la edición 2026 del COTIF Cañamás Naranja.

El Ontinyent se impuso por la mínima (0-1) y dio la sorpresa, superando a un conjunto de superior categoría. / César March

Ficha técnica

CF Intercity

1 CARMEN (25. Julia Li, 31’)

4 YOLANDA (11. Elisabeth, 41’)

5 ÁNGELA (10. Mariana, 53’)

7 EVA (17. María Moncho, 53’)

8 IRATXE (14. Alejandra, 53’)

15 MARINA (16. Iria, 41’)

19 ARIADNA

20 CLAUDIA (6. Yenifer, 41’)

21 ALICIA (12. Nuria, 53’)

22 SILVIA (3. Cristina, 41’)

24 ANGY

Entrenador: David Sánchez

CDFB Ontinyent

1 CARMEN (13. Tamara, 31’)

6 YULI

7 JÚLIA (28. Carmen, 57’)

8 LAURA

11 PAULI (6. Mabel, 50’)

15 SARA PALMI (14. Cebrián, 31’)

16 MIREIA (3. Inés, 31’)

17 SANCHIS (2. Madueño, 57’)

18 NOA (11. Ainhoa, 50’)

19 CARLA NADAL

22 BOLU

Entrenadora: Rocío Hervás

Goles: Yuli (0-1) 31’,

Árbitra: Mireia Domenech, asistida por Lucia Torremocha y Silvia García.

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