Infantino da explicaciones sobre su propuesta de privatizar el Mundial

Una vez más, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha puesto en peligro el futuro del fútbol tal y como lo conocemos. Su idea ahora consiste en privatizar la Copa del Mundo mediante la creación de una compañía que se quede con sus derechos y vender una parte de las acciones a inversores privados, como el hermano del yerno de Donald Trump.

Para conseguir los votos necesarios que le permitan aprobar la medida, Infantino ha prometido a las 221 federaciones que forman la FIFA aumentar su financiación de manera exponencial si votan a favor. “En 12 años, en un ciclo de tres Mundiales, esto representaría pagos en efectivo de 86 millones de dólares, comparados con los tres millones de dólares que recibían en periodos similares antes de mi elección”, declaró Infantino.

Gianni Infantino, en un partido del Mundial . / EUROPA PRESS

Infantino se intenta defender

La medida ha recibido muchas críticas desde varias federaciones nacionales, a las que Gianni Infantino ha respondido con un vídeo explicando en qué consiste la privatización del Mundial. “FIFA Forward Enterprise es una oferta, no una obligación. Es parte de un proceso democrático y consultivo abierto a conversaciones”, explica Infantino. Sin embargo, las federaciones se quejan de la falta de transparencia y de información para votar. De hecho, la CONCACAF declaró que se enteró “en primer lugar a través de informes de prensa” y la AFC recalca que la propuesta se anunció “antes de que tuvieran la oportunidad de examinar el plan”.

"Queremos crear el próximo Cabo Verde"

Infantino también ha afirmado que los beneficios de las "inversiones sostenidas" ya son visibles en selecciones como Curaçao, Cabo Verde y Jordania, que consiguieron llegar al último Mundial, y que su nuevo programa incluiría también la creación de FIFA Fast Forward. Esta sección consistirá, supuestamente, en impulsar proyectos de desarrollo a largo plazo, como estadios y centros de entrenamiento, que Infantino ha definido como “crear el próximo Cabo Verde”.

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump, en el podio de entrega de la Copa del Mundial de fútbol de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. / Tom Weller/dpa

Bajo esta promesa de ayuda a los más débiles, el presidente de la FIFA pretende ganarse el favor de las federaciones que representan a países pequeños. Esto se debe a que cada federación miembro tiene un voto, sin importar su tamaño o peso futbolístico, y estos países podrían llegar a representar una mayoría en una futura votación.

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No es la primera vez que Infantino intenta algo similar

Los dirigentes nacionales del fútbol solamente tendrán 53 días para decidir su veredicto sobre un proyecto que recuerda a una propuesta similar lanzada en abril de 2018. En aquel entonces, Gianni Infantino promovió una inversión de 25.000 millones de dólares durante 12 años junto al fondo japonés SoftBank y un consorcio de inversores asiáticos y de Oriente Medio para crear nuevas competiciones. Por el momento, el anuncio no ha recibido demasiado apoyo y la UEFA incluso ha amenazado con boicotear la propuesta, al considerar que "nadie es dueño del fútbol".