Así ha sido el golazo de Aubameyang, primero con el Deportivo de A Coruña

El fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang por el RC Deportivo está siendo una de las incorporaciones más destacadas de esta ventana de traspasos. El delantero de 37 años aterrizó hace dos semanas en el club de Riazor para firmar con el conjunto gallego por dos temporadas a cambio de 1,5 millones de euros.

El ex del Borussia Dortmund está iniciando su segunda etapa en España tras su paso por el FC Barcelona en la 22-23. En el ocaso de su carrera, pondrá la guinda en un proyecto más humilde como el del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, que logró el ascenso a la categoría de élite ocho temporadas después.

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Aubameyang ya golea con el Depor

El gabonés no ha podido comenzar mejor su etapa en Galicia. En un amistoso disputado en A Magdalena contra el CD Lugo, el ariete, haciendo gala de su velocidad y potencia física, anotó el tanto de la victoria sellando un gran contragolpe en una acción individual. Tras una potente zancada, batió al guardameta con una suave vaselina como aperitivo de lo que podremos ver de él en dos semanas con el inicio de LaLiga.