Italia aprieta por el lateral Juanlu Sánchez del Sevilla FC

Tras la venta de Akor Adams y Nianzou, el Sevilla sigue moviéndose en el mercado para cuadrar cuentas. Luis García Plaza y la dirección deportiva no cuentan con Rafa Mir, Fábio Cardoso, Chidera Ejuke, Federico Gattoni, Joan Jordán y Pedrosa y, ahora, están entrenando apartados del equipo para que se busquen un nuevo destino.

Juanlu Sánchez / AFP7 vía Europa Press

Pero la realidad es que se debe vender a un jugador importante para sacar una tajada importante de dinero y seguir incorporando nuevos fichajes. Uno de ellos podría ser Juanlu Sánchez, que la temporada pasada estuvo cerca de marcharse al Nápoles. Fiorentina y Atalanta preguntaron por él, hasta el punto de que en Italia llegaron a ofrecer 15 millones de euros.

A 30 de julio, se ha metido la Roma como candidato para hacerse con sus servicios, aunque no es la primera opción que manejan. El periodista Alfredo Pedullà, de Sportitalia, afirma que el sevillano es el tercero en la lista de Tony D'Amico para el carril diestro.

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El Sevilla pide por el lateral alrededor de 15 millones para dejar salir a su canterano. La realidad es que sería una gran operación, ya que al haberse formado en las catergorias inferiores del club, esto supondría una plusvalía íntegra.