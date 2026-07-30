Joselu, ex del Real Madrid, ocasión para la delantera en el mercado libre

Joselu Mato está actualmente sin equipo tras terminar contrato con el Al-Gharafa. Una gran oportunidad para los equipos de primera división, que a pesar de su edad, 36 años, sigue haciendo goles allá por donde va. Dejó el Real Madrid en 2024 y en 49 partido sin ser titular, anotó 17 goles. Unas cifras que dejan entrever el estado físico del delantero gallego.

Joselu celebra el gol del triunfo del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de las semifinales de Champions / JUANJO MARTIN

Se marchó a Qatar tras su buena temporada en el club blanco que despertó el interés de varios clubes españoles para hacerse con sus servicios. La aventura duró dos años, un total de 59 partidos con 28 goles y cuatro asistencias. Tras pasar por equipos como el Celta de Vigo, Deportivo A Coruña, Newcastle, Deportivo Alavés o Espanyol, no quiere escuchar nada de una posible retirada para seguir demostrando su calidad.

Su intención pasa por regresar al fútbol europeo, y especialmente a España, donde dejó huella. Su rendimiento y números en todos los equipos que ha estado es de sobresaliente. Esto ha hecho que su nombre siga sonando en el mercado.

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Trayectoria en La Liga

En el Deportivo Alavés, estuvo tres campañas, anotando 36 goles y 10 asistencias. Más adelante, en el Espanyol dejó unos números increibles, 17 tantos en tan solo 38 encuentros. Para dar el salto al club de sus amores, el Real Madrid, que a pesar de siempre partir desde el banquillo, dejó un gran recuerdo, ya no solo por sus goles en encuentros fundamentales, también su entrega.