Kang-In Lee sigue esperando a que el gobierno coreano le permita jugar en el Atlético de Madrid

En Corea del Sur todos los hombres de entre 18 y 28 años están obligados a pasar el servicio militar obligatorio, a menos que sean deportistas de élite y cumplan ciertas características. Los requisitos son claros: obtener una medalla de cualquier tipo en los Juegos Olímpicos o una medalla de oro en los Juegos Asiáticos. El futbolista surcoreano Kang In Lee, al que acaba de fichar el Atlético de Madrid, tiene 25 años y debería entrar ya en el servicio militar. Sin embargo, la medalla de oro que ganó en los Juegos Asiáticos de 2023 le exime de realizarlo por haber promovido el prestigio nacional. Aun así, de momento no puede salir de Corea del Sur.

Kang In necesita un permiso para salir de Corea

Aunque el Atlético de Madrid ya ha comenzado la pretemporada y Kang In Lee debería estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, el jugador necesita un permiso legal para salir del país que está supeditado a la aprobación del Ministerio de Defensa y del departamento de inmigración. El futbolista continúa esperando, pero todo parece indicar que prácticamente no tendrá tiempo de pisar Madrid durante la pretemporada.

Lee Kang-in de Corea del Sur, en un entrenamiento en Guadalajara, (México). / EFE/ Francisco Guasco

Se unirá a la pretemporada en Seúl

El Atlético de Madrid vuela a Estocolmo el 31 de julio para jugar un amistoso ante el Manchester United y el 5 de agosto viajará a Seúl para enfrentarse al Manchester City el 9 de agosto. Por tanto, como Kang In Lee no puede viajar a Madrid para jugar con el Atlético, será el propio club quien se desplace hasta Corea del Sur para contar con el futbolista. Esto no es exactamente así, porque el partido estaba acordado desde hace meses, pero los acontecimientos se han desarrollado de tal forma que el jugador podrá unirse a la pretemporada mientras continúa esperando el permiso gubernamental. Además, en caso de que su visado fuese aprobado en los próximos días, el Atlético no le haría coger un vuelo de 14 horas a Madrid o Estocolmo para regresar a Corea a los pocos días.

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Puede que pise Madrid solo 4 días antes de debutar en liga

Para esa fecha el Ministerio de Defensa ya debería haber aprobado el permiso de Kang In Lee, que, si todo está en orden, volverá de Seúl con el grupo. Lo que todavía no se sabe es si aterrizarán en Madrid o en Francia, país en el que el club rojiblanco disputará su último encuentro de pretemporada el 14 de agosto. Por tanto, puede que la llegada de Kang In Lee a la capital como jugador del Atlético de Madrid se produzca solamente cuatro días antes del debut en LaLiga, previsto para el 19 de agosto en el Estadio Metropolitano ante el Málaga CF.