Marcus Rashford se despide de su etapa en el Barça

Marcus Rashford ha cerrado esta tarde su etapa en el FC Barcelona. Desde la dirección deportiva blaugrana han decidido no abonar los 40 millones de opción de compra que figuraban en su contrato de cesión, por tanto, el futbolista de 28 años regresa al Manchester United bajo las órdenes de Michael Carrick.

Durante su estancia en Barcelona, el extremo ha contado con bastante asiduidad para Hansi Flick. En total, ha disputado 49 partidos en la presente temporada, en los que ha contribuido al equipo con 14 goles y 14 asistencias. El ya ex futbolista culé ha sido partícipe de la consecución del título de liga y la Supercopa de España.

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Otras opciones en Can Barça

Los nuevos fichajes del FC Barcelona han cerrado la puerta a su continuidad. Las incorporaciones de su compatriota Anthony Gordon y Karim Adeyemi para las bandas han resultado definitivas para que Marcus Rashford no pueda continuar en el Camp Nou, por lo que volverá a enfundarse la ‘red devil’ o tendrá que buscar una nueva aventura fuera de la Premier League.