Oficial: el portero valenciano Aarón Escandell resuelve su futuro

Fin al culebrón Aarón Escandell. El portero valenciano ha llegado a un acuerdo con el Real Oviedo para renovar hasta el próximo 30 junio de 2029. El guardameta, incorporado a la disciplina oviedista en el verano de 2024, prolonga su compromiso con la entidad tras dos campañas en las que se ha convertido en una pieza fundamental dentro del equipo. Su rendimiento y regularidad bajo palos le han permitido consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del conjunto azul.

El portero ha priorizado el Oviedo por encima del interés de otros clubes españoles e internacionales que han llamado a su puerta durante este verano, incluida una oferta de Arabia que multiplicaba su salario. Para Aarón, ha pesado más el proyecto deportivo y su felicidad en Oviedo.

Comunicado

El Real Oviedo y Aarón Escandell han llegado a un acuerdo para prolongar la vinculación del guardameta azul con la entidad carbayona hasta junio de 2029.

El portero llegó al conjunto ovetense en el verano de 2024 y, desde el inicio liguero, tuvo un gran rendimiento. Su extraordinaria temporada 2024/25 fue determinante en el histórico ascenso del Real Oviedo a Primera División, consolidándose como una de las piezas fundamentales del equipo gracias a sus intervenciones decisivas y su seguridad bajo palos.

Su gran nivel no pasó desapercibido en la élite del fútbol español y Aarón Escandell continuó ofreciendo actuaciones de enorme mérito en Primera División, reafirmándose como uno de los guardametas más destacados de la pasada campaña.

Con esta renovación hasta 2029, el Real Oviedo asegura la continuidad de un guardameta que se ha ganado el cariño de la afición y que seguirá defendiendo la portería carbayona en las próximas temporadas.

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Sus primeras declaraciones

"Muy agradecido al club por seguir confiando en mí. No tuve ninguna duda en seguir aquí, y sobre todo a largos años .Quiero ser partícipe y hacer historia, como muchos jugadores y exjugadores que han estado aquí lo han hecho, y quiero ser parte de esa historia", decía Aarón.