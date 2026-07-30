Problema a la vista en el Real Madrid con la lesión de Raúl Asencio

Malas noticias para Asencio y el Real Madrid. El conjunto blanco ha hecho oficial mediante un comunicado la lesión del defensa de 23 años. Se trata de un contratiempo muscular en el recto femoral de la pierna derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego en torno a mes y medio. Esto significa que el futbolista reaparecería en el verde tras el primer parón de selecciones, es decir, sobre mediados del mes de octubre. Sin duda, una mala noticia para un Real Madrid que le estaba buscando una salida.

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona. / LALIGA

Asencio era uno de los elegidos por Mourinho para abandonar la disciplina blanca, pero con esta lesión todo se tuerce. El ‘17’ del equipo merengue contaba con el interés del Sunderland y otros equipos del extranjero. Sin embargo, este contratiempo dificulta una salida que parecía encarrilada.

Los posibles sustitutos

La probable marcha que el Real Madrid pretendía era uno de los movimientos para incorporar a un central de mayor agrado para Mourinho. El primer nombre que baraja la secretaría técnica es el de Alessandro Bastoni, quien parece decidido a cerrar una etapa de ocho años en el Inter de Milán.

Alessandro Bastoni durante la final de la Champions League / EFE

La otra opción ‘low cost’ sería la llegada de Renato Veiga, compatriota del técnico blanco y con experiencia en LaLiga, ya que milita actualmente en el Villarreal CF.

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Sea como sea, la lesión de Asencio compromete los planes del Real Madrid. Las ofertas de las que disponía el canterano pueden echarse atrás, ya que de irse tendría que hacerlo sin tener el alta médica.