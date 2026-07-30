Sergi Roberto, de 34 años, ocasión libre para el lateral derecho y el medio

Sergi Roberto está en la lista de los nombres más conocidos que se encuentran actualmente como agentes libres. El canterano del FC Barcelona está pendiente de recibir ofertas que le satisfagan para seguir jugando a fútbol tras finalizar su periplo en el Como de Cesc Fàbregas.

Su experiencia en Italia no ha resultado tan fructífera como esperaba. En 2024 recaló en la Serie A como petición expresa del técnico de Arenys de Mar. En estas dos temporadas como azulón, Sergi Roberto ha participado en un total de 33 partidos y ha llegado a enfundarse el brazalete de capitán del cuadro transalpino. Sin embargo, también se ha perdido cerca de otra treintena de partidos por culpa de las lesiones.

Sergi Roberto celebra un gol con el FC Barcelona / EFE

Un último baile

Ahora, se encuentra buscando una nueva oportunidad antes de colgar las botas. El futbolista nacido en Reus destaca por su polivalencia en el campo, ya que puede actuar tanto de lateral derecho como en el centro del campo. En la liga española ya asombró con sus capacidades para adaptarse a diferentes roles dentro del verde. Con la elástica del FC Barcelona engrosó de forma notable su palmarés, donde conquistó 7 ligas, 6 Copas del Rey y 2 Champions League, en 2011 y 2015.

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Un club como el Valencia CF

El Valencia CF lleva todo el mercado trabajanado en incorporar a algún lateral derecho y la realidad es que Sergi Roberto mejoraría lo que ha tenido el club de Mestalla en el pasado más cercano. Sin ir más lejos, el Celta de Vigo tuvo un salto de calidad tremendo en defensa con la incorporación hace un par de años de Marcos Alonso, ya en la recta final de su carrera pero que está dando un rendimiento soberbio. El gran problema, evidentemente, es el tema físico en un jugador que ha estado ausente por ese motivo en muchas ocasiones en el Como.