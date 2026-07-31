Comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano sobre la situación en Vallecas

En Vallecas se respiraba felicidad y no es para menos, están viviendo uno de sus mejores años deportivamente tras llegar a una final de europea y estar cinco temporadas consecutivas en la máxima categoría. Pero ahora, ha vuelto la tempestad, que ha dañado a los aficionados y jugadores del primer equipo.

Un gol de Sergio Camello a los 28 minutos permite al Rayo ganar al descanso al Villarreal (1-0) en el partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas. EFE/Victor Lerena. (Rayo Vallecano) (Villarreal) sustituye texto / VIctor Lerena / EFE

Los futbolistas del Rayo Vallecano se han pronunciado a través de un comunicado tras quedarse sin estadio en el que jugar, ya que la Comunidad de Madrid le ha retirado la licencia por culpa de las malas condiciones en las que se encuentra. Han mostrado su enfado y decepción ante lo acontecido, afirmando que esto podría haberse evitado.

La realidad es que la temporada pasada el Rayo tuvo que jugar un encuento ante el Atlético de Madrid fuera de su estadio, concretamente en Butarque. Y ahora, apenas faltan tres semanas para el arranque de la competición y el club no tiene un campo en que el albergar sus partidos como local.

Óscar Valentin, primer capitán, ha sido el que ha compartido el comunicado, firmado por todos los jugadores del primer equipo del Rayo Vallecano.

Comunicado oficial:

La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar, ante todo, su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio. Para todos nosotros, poder competir como local delante de nuestra afición es una parte fundamental de lo que significa vestir esta camiseta.

Hace muchos años que la afición del Rayo Vallecano viene denunciando, a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo estas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse. Porque esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado.

Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo Vallecano y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club.

Lo único que queremos es estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo. Confiamos en que quienes tienen la responsabilidad de encontrar una solución lo hagan pensando únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente. Porque el Rayo Vallecano es una institución con más de 100 años de historia y merece, por encima de todo, respeto.

La afición para nosotros es uno de los activos más importantes de este club y nos encantaría desde dentro que la gestión y la armonía con ellos cambiara de rumbo.

Somos un vestuario sano y comprometido con el barrio como hemos demostrado en múltiples ocasiones, que siempre busca el bien común y que quiere que la llama de Vallecas nunca se acabe.

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Firmado: jugadores del primer equipo del Rayo Vallecano.