La dura confesión de Fermín López tras perderse el Mundial

Fermín López ha compartido una de las confesiones más emotivas y duras de su carrera al recordar cómo vivió desde la distancia el Mundial que terminó conquistando la selección española. El centrocampista del FC Barcelona, que no pudo participar en el torneo debido a una fractura en el quinto metatarsiano sufrida pocas semanas antes del inicio de la competición, reconoció que el golpe emocional fue tan fuerte que ni siquiera fue capaz de ver los primeros encuentros de España.

Lamine celebra su primer gol contra el Villarreal con Fermín / Alejandro Garcia / EFE

"Los primeros partidos no los vi, no podía", admitió el futbolista en Catalunya Radio, reflejando el enorme dolor que sintió al quedarse fuera de una cita con la que había soñado durante toda su vida. La lesión no solo le privó de disputar el torneo más importante del fútbol internacional, sino también de compartir el éxito con un grupo del que había formado parte durante el proceso previo. "Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en el mejor momento, todo salía bien y llegó la lesión".

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Apoyo en familia y jugadores

Con el paso de los días, Fermín encontró fuerzas para apoyar a sus compañeros y seguir el camino de una selección que terminó levantando el título mundial. Aunque la alegría por el triunfo de España fue inmensa, el jugador reconoció que necesitó tiempo para asimilar una situación que calificó como uno de los momentos más difíciles de su trayectoria deportiva. "He salido adelante gracias a mi familia, mi compañera y mis amigos. He necesitado ayuda. Ya tenía antes, pero mi coach me ha ayudado mucho a salir adelante".