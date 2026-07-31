El Elche CF se proclama campeón del COTIF Cañamás en la tanda de penaltis (2-2).

Llegó el momento de la verdad en Els Arcs de l’Alcúdia. La final del COTIF Femenino Cañamás Naranja enfrentaba a Elche CF y CDFB Ontinyent en un duelo de máxima intensidad y continuos giros de guion. Tras el empate en el tiempo reglamentario, la diosa fortuna sonrió al conjunto ilicitano, que alza al cielo de l’Alcúdia el trofeo que las acredita como campeonas.

Nico Tomás

Así fue el partido

Lejos de tantear al rival, arrancó la final con un ritmo endiablado por parte de los dos equipos. Elena Mas buscaba hacer daño a la espalda ontinyentina y Diana probaba fortuna desde la frontal en lo que eran las primeras llegadas del conjunto ilicitano. No se iba a amedrentar el conjunto de la Vall d’Albaida, que forzaba el córner ante la indecisión de la defensa de la franja. Precisamente a la salida del córner llegaría el tanto del conjunto rojinegro. Tras una serie de rechaces en el área, Julia Pérez metía la puntera y anotaba el primer tanto de la tarde en el minuto 10, desatando la locura en el banquillo ontinyentí.

Arrancó la final con un ritmo endiablado por parte de los dos equipos. / César March

El gol refrendaba el gran torneo de la centrocampista del Ontinyent y ponía al Elche en una situación a la que todavía no se había enfrentado a lo largo del torneo: verse por detrás en el marcador. Sirvió el tanto para asentar al conjunto dirigido por Rocío Hervás sobre el verde de Els Arcs. Quería igualarlo cuanto antes las ilicitanas y estuvieron a punto de hacerlo pasado el cuarto de hora de juego.

Una gran jugada individual de Elena Más por banda derecha acababa con un centro medido al segundo palo donde Jenifer Aracil estrelló su disparo en el cuerpo de Carmen Calatayud. Comenzaba a intimidar en ataque el Elche haciendo gala de su poderío ofensivo. Ya en el descuento, y cuando todo hacía indicar que el partido se iría al descanso con victoria para las de la Vall d’Albaida, llegaría el tanto de la igualada.

Un centro de Paula Abad lo recogía Jenifer Aracil que, ahora sí, superaba a la guardameta ilicitana poniendo la igualada en el marcador. Un jarro de agua fría para un CDEB Ontinyent que había firmado una gran primera media hora de juego y premio a la insistencia franjiverde, dejándolo todo abierto para la segunda parte.

Arrancó la segunda parte con las rojinegras queriendo rehacerse del gol encajado. Apenas dos minutos transcurrían cuando un barullo en el área ilicitana acababa con la colegiada señalando cesión. Tuvo la oportunidad de anotarse un doblete en la final Julia, que envió su disparo por encima de la portería defendida por el equipo franjiverde al completo.

Perdonó cuando no debía el conjunto de la Vall d’Albaida y aprovecharon las ilicitanas para darle la vuelta al marcador. Tras una galopada de Jenifer, la ‘20’ cedía en bandeja el tanto a Laura Castillo, que anotaba a placer el 2-1 en el 36’. Un duro golpe para las ontinyentinas que, lejos de bajar los brazos, siguieron fieles a su estilo buscando la portería rival.

En el 43’ llegaría el tanto que devolvía la igualada al marcador. Valeria Arroniz trató de despejar un centro proveniente del costado izquierdo del ataque ontinyentí, con la mala suerte que el balón se colaba en la portería. Quedaba poco más de un cuarto de hora y las espadas estaban en todo lo alto.

Lejos de conformarse con el empate y buscar los penaltis, seguía intentándolo el CDEB Ontinyent, aprovechando la inercia del tanto anotado. Laura Blasco probaba fortuna desde fuera del área, pero su disparo se marchaba desviado. Corría el reloj y todo hacía indicar que la final del COTIF Femenino Cañamás Naranja se iba a decidir desde los once metros. Lo tuvo en sus botas Laura Castillo en una jugada idéntica a su gol, pero con todo a favor su disparo se marchó por encima del travesaño. La final se iba a los penaltis.

Rocío Miquel y Tamara se erigieron como protagonistas de una tanda de penaltis marcada por la brillante actuación de las guardametas. Fue Marta Valls la encargada de anotar el penalti decisivo, dándole el título al conjunto ilicitano, que se proclama por primera vez en su historia campeonas del COTIF Femenino Cañamás Naranja.

Marta Valls la encargada de anotar el penalti decisivo, dándole el título al conjunto ilicitano. / César March

Ficha técnica

Elche CF:

13- Rocío Miquel

3- Marta Valls

5- Valeria Arroniz

6- Carla Pariente

8- Astrid Alexandre

10- María Martí (15- Sara Castro 46’)

14- Paula Abad

17- Laura Castillo

20- Jenifer Aracil

21- Elena Mas (17- Laura Castillo 31’)

25- Edurne Navarro (24- Noa Sigüenza 31’)

29- Diana Villena (28- Lucía Segura 46’)

CDFB Ontinyent:

1- Carmen Calatayud (13- Tamara Argente 31’)

6- Júlia Pérez

7- Julia Giménez

8- Laura Blasco

11- Paula Pérez (6- Mabel Delgado 42’)

11+- Ainhoa Albert

15- Sara Palmi (14- Cristina Cebrián 31’)

17- María Sanchis

18- Noa García (3- Inés 21’)

19- Carla Nadal

22- Paula Boluda

Goles: 0-1 Júlia Pérez (10’), 1-1 Jenifer Aracil (30+1’), 2-1 Laura Castillo (36’), 2-2 Valeria Aroniz p.p. (43’)

Árbitra: Cristina Yolanda Aguilera Manzanoz. Asistida por Mireia Domenech Vicedo y Ariana Chulia Calatayud. Amonestó a Marta Valls (51’) por parte del Elche CF

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